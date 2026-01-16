Aleks Honold je spreman da obori sve rekodre na "Netfliksu" svojim spektaklom. U uživo prenosu će se popeti na jednu od najviših zgrada na svijetu Taipei 101.

Izvor: Disney+ / Everett / Profimedia

"Nefliks" nam sprema nikada do sada viđen sportski spektakl. Nešto za šta se očekuje da će nadmašiti "Formulu 1", "Zadnji ples", "Kvoterbeka" i "Tur de Francs Ančejnd". U pitanju je serijal u kome će Aleks Honold probati da se popne na Taipei 101, jednu od najviših zgrada na svijetu.

Čekamo 23. januar kada će ovaj sportista u uživo prenosu probati da se bez konopaca i sigurnosne mreže popne na zgradu visoku 508 metara. Spektakl će "Netfliks" prenositi pod naslovom "Skajskrejper lajv."

"Siguran sam da će i gledaoci biti na ivici dok budu gledali. Pretpostavljam da će većini ljudi na neki način biti neprijatno dok gleda sve to, ali nadam se da će dobiti i nešto radosti i sreće kada me budu gledali. Nadam se da će im biti zabavno i da će shvatiti ljepotu toga", rekao je Aleks Honoldpred ovaj nevjerovatan poduhvat.

Ko je Aleks Honold?

Ovaj 40-godišnjak iz Sakramenta je završio Berkli, dijete je profesora na fakultetu, a koreni su mu njemački i poljski. Već sa pet godina je počeo da se penje po stijenama, ali nikada nije očekivao ovakvu slavu.

"Nikada kao dijete nisam bio loš penjač, ali nisam bio ni sjajan. Bilo je mnogo boljih i jačih od mene. Ja sam samo voleo da se penjem. nisam bio prirodno nadaren", rekao je jednom prilikom.

Kasnije je napustio fakultet kako bi se vozio po Kaliforniji i peo po stijenama, a 2008. je već postao naširoko poznat. Išao je toliko daleko da je izgubio neke sponzore, pošto su svi smatrali da je previše ekstreman i opasan. Ljekari su utvrdili na snimcima magnetne rezonance da njegov mozak jedva reaguje na slike koje obične ljude plaše i uznemoruju, a on je objasnio da je sebe načinio manje osjetljivim godinama treninga i prakse.

Živi nomadski, ne zna šta bi u kući

Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Već više od deset godina nema stalno boravište, već živi u kombiju, vozi se po Americi i penje po stijenama. I ne planira da se skrasi, iako ima ženu i dvoje djece. Kupio je kuću u Las Vegasu, ali toliko nije znao šta da radi u njoj da je - ostao u kombiju ispred kuće prvih nekoliko nedelja.

"Ne mislim da je život u kombiju pretjerano privlačan. Nije kao da ja volim da živim tako, ali volim da istražujem nova mesta i da budem u planinama. Volim da sam tamo gdje je lijepo vrijeme i za to mi je potrebno da živim u automobilu. Kada bih mogao da se teleportujem, ne bih to radio", objasnio je on.

Ako želite da se upoznate sa njegovim radom, ima mnogo filmova koje možete da pogledate. Najpoznatiji je Oskarom nagrađeni "Fri Solo", a tu su i "Šarp End", "Progeršn", "Dukanvil", "Alpinista"...

(MONDO, N.L.)