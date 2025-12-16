Srpski teniser Novak Đoković donio odluku da se vrati u Adelejdu i nastupa tamo prije Australijan opena.

Izvor: Fonet/AP/Andrew Medichini

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da prvi turnir na kome će učestvovati naredne sezone bude Adelejd. Nije to prvi put Đokoviću da igra u Adelejdu, znamo da je 2023. godine to bio njegov prvi turnir po povratku u Australiju nakon deportacije, kada ga je osvojio zajedno sa Australijan openom.

Možda se zato Đoković s razlogom vraća u Adelejd gdje će probati da ponovi uspjeh i da "uhvati formu" koja mu je potrebna da bi osvojio i jubilarni 25. grend slem.

Taj turnir bio mu je jako značajan jer je to bilo prvi put da se vratio na australijsko tlo poslije sramne deportacije, a imao je problema sa povredom i uz dosta muke pobijedio je Sebastijana Kordu (2:1), dok to finale više pamtimo po tome jer je s tribina "izbacio" brata Marka Đokovića i svoje agente.

"Želim da se zahvalim mom timu što me trpe, tolerišu i u dobrim i lošim vremenima, siguran sam da danas nije bilo lako biti sa mnom, ali cenim. Moj brat Marko je tu, nije često sa mnom na mečevima, hvala ti i volim te. Nevjerovatna sedmica i ovo je veliki dar za mene i dao sam sve za sebe da bih mogao da podignem ovaj pehar. Podrška koju sam osjetio - bila je nevjerovatna. Rijetko kada sam osjetio takvu u karijeri... Osjećao sam se kao da igram kod kuće i vi ste uradili da se osjećam fantastično", pričao je tada Nole.

Kad se igra Adelejd?

CANNOT keep calm but can you blame us?



Welcome back to Adelaide,@DjokerNolepic.twitter.com/z7tVYrroZa — Adelaide International (@AdelaideTennis)December 16, 2025



ATP turnir serije 250 u australijskom gradu Adelejdu igra se od 12. do 17. januara, što će biti idealna priprema za Đokovića koji će potom nastupati na Australijan openu od 18. januara do 1. februara.

Za sada, Novak Đoković nije saopštio ništa više iz svog rasporeda.