Dileta Leota, najpoznatija voditeljka "DAZN" televizije i zaštitno lice Serije A, objavila da je trudna.

Izvor: Ralf Ibing / AFP / Profimedia

Najpoznatija sportska novinarka na svijetu Dileta Leota objavila je na Instagramu da je ponovo trudna. Zaštitno lice Serije A će tako ponovo na zasluženu pauzu, pošto je druga beba na putu, pošto iz braka sa golmanom Lorisom Karijusom već ima jednu djevojčicu.

Dileta Leota je mnoge iznenadila ovom objavom na društvenim mrežama pošto ništa na prethodnim fotografijama nije ukazivalo da je u drugom stanju. "Ovog Božića nismo mogli da zatražimo ljepši poklon", napisala je Dileta Leota.

"Arija će postati velika sestra, a naša srca su spremna da vole dvostruko više", dodala je Dileta Leota koja je dobila više od 400 hiljada lajkova na ovu objavu, kao i više od 4.000 komentara, među kojima su i brojne poznate ličnosti iz fudbalske sfere i drugih sportova.

Voditeljka televizije "DAZN" je inače već nekoliko godina u vezi sa Lorisom Karijusom. Vjerili su se 2023. godine i iste su dobili kćerku Ariju. Narednog ljeta napravili su svadbu na Siciliji.

Inače Loris Karijus brani u Šalkeu gde pokušava da "opere" svoj status "najsmotanijeg golmana na svijetu" koji ga prati još od finala Lige šampiona 2018. godine. Branio je u to vrijeme za Liverpul i bio je direktan krivac za dva gola koja je postigao Real Madrid, posle čega je Jirgen Klop kupio Alisona i Nemca "sklonio" sa gola.



U ovom trenutku Šalke je na putu povratka u Bundesligu nakon nekoliko sezona "tavorenja" u Cvajti, čak i flertovanja sa ispadanjem u treću ligu i samim tim bankrotom.