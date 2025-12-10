Arina Sabalenka vjeruje da Janik Siner ne snosi krivicu za doping skandal, ali da je morao da ima drugačiji tretman tokom istrage i cijelog procesa u kom je dobio blagu kaznu.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Doping Janika Sinera i dalje je jedna od glavnih tema u svijetu tenisa. Pred meč "Bitke polova" u kom će se u Dubaiju sastati Arina Sabalenka i Nik Kirjos, njih dvoje gostovali su kod Pirsa Morgana. Poznati britanski novinar pitao ih je upravo o haosu koji je nastao zbog Italijana, njegovog pada na dva doping testa i smešnoj kazni od samo tri mjeseca.

"Ne vjerujem da se tu bilo šta dogodilo, ali tretman mora da bude isti za sve", poručila je Sabalenka.

Za razliku od nje, Australijanac je bio mnogo direktniji. On je od početka protiv Sinera i načina na koji je sve to riješeno.

"Svi znaju kakav je moj stav o tome. Suština je u onome što je Novak nedavno rekao. Bez obzira da li je kriv ili ne, odgovoran je. Način na koji je cio ovaj slučaj vođen je veoma.... Hajde da kažem da nije ispalo dobro za sport, ipak je bio broj jedan. Nevjerovatno je kako je na to odreagovao, postao je još bolji i nema dileme da će biti jedan od najboljih ikada", zaključio je Kirjos aludirajući na Đokovićevu izjavu da će "Janika taj crni oblak da prati do kraja karijere".