Novak Đoković kreće u pohod na Australijan Open sa 4. pozicije.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Organizatori Australijan Opena objavili su listu učesnika za predstojeći turnir koji je na programu od 12. januara do 1. februara. Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je stavljen za četvrtog nosioca, iza Karlosa Alkaraza, Janika Sinera i Aleksandra Zvereva. Srbin će krenuti u pohod na 11. titulu u Melburnu, dok su mu najveći konkurenti za tron Karlos Alkaraz kome četvrtfinale najbolji rezultat na prvom grend slemu u sezoni i Siner šampion iz 2024. i 2025. godine.

Australijan Open je jedini veliki turnir u kome se Španac i Italijan nisu sastali u samoj završnici, a ono što je dobro za Đokovića je to što neće morati da odmjeri snage sa nekim od njih dvojice prije polufinala.

Đoković je minule sezone postao najstariji igrač u Open eri koji se plasirao u sva četiri polufinala na grend slemovima i pokušaće da na najvećem mjestu uspjeha dostigne famoznu brojku 25.

Niko ne zna šta planira Đoković?

Prošle sezone Novak Đoković je otvorio sezonu u Brizbejnu gdje je neočekivano ispao u četvrtfinalu od Amerikanca Rajlija Opelke, što mu je bio pripremni turnir za Australijan Open gdje je pobijedio Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu, da bi u polufinalu predao Aleksandru Zverevu zbog povrede. Nedavno je boravio u Kataru na prestižnoj trci Frmule 1 i očekuje se da uskoro počne pripreme.

Zacrtani raspored za njega više ne postoji. Jedni smatraju da je njegova grend slem karijera gotova, da će se preseliti na manje turnire, dok Đoković i dalje ne otkriva svoje planove. Čini se da mu rekordi više nisu motivacija, već vidi neki viši smisao u svom daljem bavljenju tenisom.