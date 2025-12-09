Sem Dero je na rutinskom pregledu saznao da ima rak, Lokomotiva je potvrdila lošu vijest i poručila da ugovor ostaje na snazi i da će se zajedno boriti protiv teške bolesti.

Izvor: David Catry, sportpix / Alamy / Profimedia

Poznati odbojkaš Sem Dero (33) saznao je da ima rak. Belgijski reprezentativac je dobio lošu vijest posle pregleda koji je imao u svom klubu. Lokomotiva Novosibirsk se oglasila i poručila da će da bude uz njega sve vrijeme i da će zajedno da se bore protiv ove opake bolesti.

"Sem, sa tobom smo. Posle rutinskih pregleda je ustanovljeno da Dero ima rak. Čeka ga hemoterapija. Njegov ugovor ostaje na snazi, biće sa timom, sa nama. Naše misli su sa njim i molimo se za njegov oporavak. Hajde da ga podržimo svi u ovoj teškoj borbi", poručili su iz ruskog kluba.

❗️ OKROPNA INFORMACJA...



Kapitan reprezentacji Belgii Sam Deroo ze zdiagnozowanym nowotworem...



Przyjmującego czeka chemioterapia i walka o powrót do zdrowia...



GET WELL SOON, SAM! ❤️



Foto: Volleyball World#podsiatkapic.twitter.com/ak4WXgna5m — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub)December 8, 2025

Dero je rođen u Beverenu (Belgija) 29. aprila 1992. godine. Karijeru je počeo u Roselaru, pa je onda igrao za Modenu i Veronu, pa je četiri godine proveo u poljskoj Zaksi. Kratko je bio u Al Rajanu, pa je otišao u Dinamo Moskvu, vratio se posle dvije godine provedene tamo u Poljsku i potpisao za Resoviju, ali se ubrzo vratio u Rusiju. Igrao je za Zenit pre prelaska u Lokomotivu. Sa reprezentacijom Belgije ima zlatnu medalju osvojenu u Evropskoj ligi 2013. godine.