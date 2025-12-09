Đoković je pokazao još jednom da pored obaveza u svom sportu, obožava i druge discipline

Izvor: James Gasperotti/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon žreba za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je na programu naredne godine u Kanadi, SAD i Meksiku, sve glasnije razmišlja se o potencijalnom pobjedniku. Zbog toga se Novak Đoković nije ustručavao, predviđanje je javno iznio i bio je jasan - Portugalija pobjeđuje Meksiko u finalu.

Novak Đoković nije učestvovao na završnom turniru u Torinu, ali se zato našao na trci Formule 1 u Kataru. Bio je glavna zvijezda, često se pojavljivao na stazi, odgovarao na brojna pitanja, pa je tako jedna od tema bio i Mundijal 2026. Na pitanje ko će biti šampion ovog takmičenja, Novak nije mnogo razmišljao, čak je imao spreman odgovor.

"Biću otvoren po tom pitanju. Portugal... i oni će pobijediti Meksiko u finalu", procijenio je Novak Đoković.

Vjerovatno se vodio pretpostavkom da će Meksiko kao jedan od domaćina uspjeti da po prvi put u svojoj istoriji obezbijedi plasman u finale Svjetskog prvenstva. Preciznije, Meksiko je najdalje dogurao do osmine finala Mundijala, ali to je učinio na sedam vezanih takmičenja od 1994. do 2018.

S druge strane imamo Portugaliju koja takođe nikad nije bila šampion, najbolji plasman obezbijedila je 1966. kad je dogurala do treće pozicije. No, ovaj tim imaće Kristijana Ronalda i mada u poznim igračkim godinama, očekuje se da će ovo biti njegovo poslednje Svjetsko prvenstvo, pa bi bilo lijepo da se sa stilom oprosti od njega. Takođe, vrlo je vjerovatno da i Lionel Mesi poslednji put igra veliki turnir.

Kako izgledaju grupe na Svjetskom prvenstvu?

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, UEFA Plej-of D

Grupa B: Kanada, UEFA Plej-of A, Katar, Švajcarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, UEFA Plej-of C

Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Holandija, Japan, UEFA Plej-of C, Tunis

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, FIFA Plej-of 2, Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, UEFA Plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Uz napomenu, još nisu poznati svi učesnici predstojećeg takmičenja. Kompletan spisak reprezentacija koje će boje svojih zemalja braniti na Mundijalu 2026 biće poznat tek nakon što budu poznate ekipe koje će kroz baraž obezbijediti plasman.