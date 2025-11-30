Savez planira svečani prijem i izložbu medalja kako bi javnost mogla da proslavi izvanredan uspjeh crnogorskih sportista.

Izvor: ronilački savez

Reprezentacija Crne Gore u podvodnom ribolovu ostvarila je istorijski uspjeh na Svjetskom prvenstvu u brazilskom Sao Francisco do Sul.

Na takmičenju koje je okupilo više od 100 sportista iz 22 države, naši sportisti su se istakli izvanrednim rezultatima. Dušan Jovović osvojio je drugo mjesto, dok je Lidija Vukić, u izuzetno jakim i zahtjevnim uslovima ronjenja, osvojila bronzanu medalju, ostavivši iza sebe najjače nacije svijeta – Španiju, Italiju, Hrvatsku, Francusku i cijelu Evropu. Pored njih, muški članovi reprezentacije – Boban Radošević, Dušan Vukčević, Miljan Knežević i Dejan Ražnatović – takođe su ostvarili zapažene nastupe. Posebno je istaknut Dušan Vukčević, koji je plasmanom na 15. mjesto potvrdio svoj kvalitet i iskustvo sa prethodnih evropskih prvenstava.

Ekipu su predvodili šef delegacije Danilo Mijajlović i kapiten Dušan Jovović. Predsjednik Ronilačkog saveza istakao je da je uspjeh rezultat višegodišnjeg rada sportista i trenera, ali i dokaz da Crna Gora, uprkos ograničenim resursima, može da se takmiči sa najboljima na svjetskoj sceni.

„Ovim rezultatom pokazali smo gdje nam je mjesto u svjetskom vrhu ovog sporta. Ovaj uspjeh nosi dodatnu odgovornost da u budućnosti budemo još bolji“, rekao je Mijajlović, naglašavajući značaj ovog plasmana i za dalju ulogu Crne Gore u komisijama Svjetske ronilačke federacije CMAS, posebno u komisiji za podvodni ribolov. Crna Gora je kandidovana za organizaciju narednog Evro-afričkog prvenstva, što nosi dodatnu odgovornost i zahtijeva značajna finansijska sredstva.

Savez planira svečani prijem i izložbu medalja kako bi javnost mogla da proslavi izvanredan uspjeh crnogorskih sportista, a sam rezultat potvrđuje rastući ugled Crne Gore u podvodnom ribolovu na međunarodnoj sceni.