Janik Siner uspio da je da nadmaši Novaka Đokovića.

Izvor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Janik Siner nastavlja da uživa u slavi - nakon što je osvojio i završni masters Italijan je i zvanično oborio jedan od Novakovih rekorda. Riječ je o procentu broja pobjeda, doduše, Srbin i dosad nije bio prvi na listi, ali je poslije uspjeha mladog tenisera sa šestog mjesta spao sedmu poziciju.

Siner je završio godinu trijumfom na završnom mastersu i ne samo to, ispisao je istoriju, još jednom. Nema sumnje da je čvrsto odlučio da zauzme ponovo prvu poziciju na tabeli, poslije dva osvojena grend slema, niza od 18 pobjeda zaredom, ali i niza trijumfa na tvrdim podlogama (31) i rekordne zarade od 5,071 miliona dolara, Italijan se može pohvaliti još nečim.

Prestigao je rezultat Novaka Đokovića u procentu pobjeda. U ovoj sezoni, u kojoj je doduše pauzirao tri mjeseca zbog afere sa doping testom, imao je zaista zapažene rezultate. Sa druge strane, njegova forma je nevjerovatna, pa je osvojio posljednja tri turnira na kojima je učestvovao - u Beču, Parizu i Torinu. Nakon velikog podviga statistika je bila na strani Italijana, pa je nakon računanja zaključeno da je bio bolji od Novaka.

Na listi igrača sa najvećim procentom pobjeda tokom dvogodišnjeg perioda, Siner je sada na šestom mjestu i može se pohvaliti sa 91,6 posto pobjeda u sezoni. Ujedno, Siner je trenutno jedini teniser koji se može pohvaliti ovim brojkama u novoj sezoni.

Ova statistika nije jedini podvig Janika Sinera u Torinu. Naime uspio je da pobijedi bez izgubljenog seta, baš kao i prethodne sezone, a brojke kažu da to niko nije uradio od 1987. do 2023. Prema tome, ambicije Italijana neprestano rastu, možemo reći i opravdano, te bi trebalo da ga u sezoni pred nama vidimo u najboljoj formi do sada.

