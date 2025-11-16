Velika pobjeda Islama Mahačeva na UFC 322 protiv Australijanca Deža dela Madalene.

Ruski MMA borac Islam Mahačev osvojio je prethodne noći i titulu u velter kategoriji pošto je bio bolji od Australijanca Džeka dela Madalene na UFC 322. Mahačev je pobijedio na bodove nakon sjajne borbe u Njujorku, pošto je pet rundi dominirao protiv svog rivala.

Nije uspio da ga dobije u oktagonu, da ranije završi borbu, ali nijednog trenutka nije postojala dilema kome će sudije izglasati pobjedu, što je inače prvi poraz za Australijanca "na bodove".

Tako je sada Mahačev postao jedan od rijetkih koji je osvojio šampionski pojas u dvije kategorije, pridruživši se tako Rendiju Koturu, Bi- Džej Penu, Žoržu Sen-Pjeru, Konoru Mekgregoru, Danijelu Kormiji, Henriju Sekudu, Džonu Džounsu, Aleksu Pereiri i Iliji Topuriji.

