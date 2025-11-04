Novak Đoković je u razgovoru za grčke medije otkrio zašto je izabrao život u njihovoj zemlji - razlog je više vremena za porodicu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković nastavlja takmičarsku godinu turnirom u Atini, a njegov rival biće Čileanac Alehandro Tabilo. Tačnije, najbolji svih vremena neće samo igrati običan teniski turnir, već će se igrati u svom novom domu - u Atini. Olimpijski šampion iz Pariza nedavno je donio odluku da život nastavi u Grčkoj, već je govorio o nekim razlozima za preseljenje, a sada je tamošnjim medijima detaljnije obrazložio odluku o promjeni mjesta stanovanja - u Atini ima više vremena za porodicu.

Đoković i mada ima 38 godina, još ne namjerava da se penzioniše, a dolazak u Grčku svakako je podigao nivo tenisa na više ljestvice. To je bilo očekivano kad je u pitanju njegova pojava, ali ono što je bilo iznenađujuće definitivno jeste sam čin preseljenja. I tamošnji mediji još ne mogu da vjeruju da u njihovoj zemlji živi najbolji svih vremena, pa su na tu temu porazgovarali.

"Nisam to dugo planirao, iskreno", odgovorio je sa osmijehom tokom razgovora za SDNA. "Zapravo, u posljednje dvije godine, stvari su se dešavale, odluke su se mijenjale u našim životima i privatno i profesionalno. Ali to je u redu, takav je život."

"Imamo dvoje male djece i pokušavamo da se prilagodimo i pronađemo najbolje okruženje i za njih. Jer to je prioritet, kako će djeca odrastati u najkorisnijem okruženju za njih, za njihovo psihološko, fizičko i emocionalno zdravlje. Da budu u okruženju u kojem osjećamo da imamo više vremena kao porodica, privatno."

"Posljednja dva mjeseca isprobavamo život u Grčkoj"

Novak je opisao kako izgleda prilagođavanje novoj zemlji i novom okruženju. "Posljednja dva meseca isprobavamo život u Grčkoj i stvari su veoma pozitivne. Osjećamo se dobrodošlim, ljudi su veoma ljubazni, velikodušni i prijateljski nastrojeni prema nama. Međutim, istovremeno, kao porodica osjećamo da imamo vremena da radimo stvari koje nas zbližavaju."

Nakon što je postao šampion Olimpijskih igara, Novak Đoković kompletirao je sva priznanja koja mu nedostaju. Zbog toga je najbolji svih vremena dobio pitanje kako je veliki uspjeh uticao na dalji tok njegove karijere.

Vidi opis Novak Đoković napokon otkrio razlog zbog kojeg je preselio u Grčku Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Novak i Jelena Đoković na dodeli Laureus nagrada Novak i Jelena Đoković na dodeli nagrada Laureus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: Nacho Lopez Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia Br. slika: 3 3 / 3 AD

"Dobro pitanje... Mnogi su mislili da ću poslije Olimpijskih igara, nakon osvajanja zlatne medalje, završiti karijeru. Međutim, ne igram tenis samo zbog dostignuća. Očigledno je da su dostignuća veliki dio moje motivacije, ali igram tenis i zato što zaista uživam u takmičenju. Uživam u procesu i onome što tenis donosi meni lično, mojoj porodici, ali i onome što ja donosim tenisu, sve dok ostanem aktivan profesionalni igrač."

Zašto Novak još igra tenis?

I možda ga smatraju veteranom, ali ovak "deda" uspio je da u sezoni grend slem turnira stigne do sva četiri polufinala... Nevjerovatan uspjeh, ako uzmemo u obzir da iste rezultate u ovoj godini obezbijedili još samo Janik Siner i Karlos Alkaraz. "Znam da će, sve dok se takmičim, biti pažnje svijeta tenisa. Znam to i imam odgovornost, ali mi ne smeta, uživam u tome. Uživam u doprinosu prosperitetu, popularnosti i razvoju našeg sporta."

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Postoje i neki drugi razlozi koji su za mene privatni i suptilni, ali i poslovni razlozi. Dakle, postoje različiti razlozi koji me tjeraju da nastavim da se takmičim. Ne radi se samo o uspjesima. Kada uspijete da upotpunite dostignuća olimpijskom zlatnom medaljom, da, malo je čudno vratiti se na turnire i sve to ponoviti. Istovremeno, naravno, to je i izvor inspiracije, jer osjećate da i dalje imate motivaciju i žeđ da idete ka više", ispričao je Novak.

(MONDO)