Crnogorski šampion se našao među devet sigurnih učesnica grupne faze elitnog takmičenja, na osnovu rang liste i distribucije mjesta formirane prema rezultatima iz prethodne tri sezone (2022/23, 2023/24 i 2024/25).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Evropska rukometna federacija (EHF) objavila je da rukometašice Budućnosti imaju zagarantovano mjesto u EHF Ligi šampiona za sezonu 2026/2027.

Pored Crne Gore, direktan plasman u Ligu šampiona imaju i Mađarska, Danska, Francuska, Norveška, Rumunija, Njemačka, Slovenija i Hrvatska.

Za razliku od muške konkurencije, u ženskoj neće biti promjena u formatu – i u sezoni 2026/27 takmičenje će se odvijati u dvije grupe sa po osam klubova.