Identičnim rezultatom (30:26) Berane je u komšijskom derbiju savaladalo Jedinstvo, dok je Sutjeska slavila u gostima protiv Partizana (27:22).

Izvor: MN Press

Pokazali su rukometaši Budućnosti da će i ove sezone biti konkurentni za titulu - nakon lošeg izdanja i poraza od Sutjeske u Nikšiću (22:29), plavo-bijeli su u derbiju petog kola odreagovali na pravi način, i u Univerzitetskoj dvorani savladali Budvansku rivijeru sa 30:26.

Nekadašnji reprezentativci Božo Anđelić sa osam pogodaka i Marko Čampar koji je dodao šest predvodili su Budućnost do trećeg trijumfa, uz odličnu partiju Vuka Borilovića koji je imao 19 odbrana. Najefikasniji u redovima Budvana koji su nakon dva trijumfa pretrpjeli prvi poraz bio je Aleksandar Glendža sa 10 golova, dok je Goran Anđelić imao 20 odbrana.

Preostala dva duela igraju se sjutra - od 15 sati snage će odmjeriti Mornar 7 i Zabjelo, dok će se tri sata kasnije (18.00) u "Adi" sastati Rudar i Brskovo. Slobodan je Lovćen, prenosi Dan.