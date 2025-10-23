Janik Siner je odbio da igra za reprezentaciju i izazvao je haos u Italiji, do te mjere je to došlo da sada traže da mu se oduzmu sve nagrade koje je dobio od države.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Janik Siner razbjesnio je mnoge u Italiji. Donio je odluku da ne igra za reprezentaciju na Dejvis kupu i zbog toga se ne stišava bura na Apeninima. Prozivaju ga mnogi, a sada traže i da mu se oduzmu sve nagrade koje je dobio od države pošto je odbio da nastupa za nacionalni tim.

Stiglo je oštro saopštenje od organizacije za zaštitu prava potrošača "Codacons". Nisu birali riječi kada su pričali o drugom teniseru svijeta i žele da mu budu oduzeta sva priznanja i nagrade koje su mu dali svih ovih godina.

"Poslije Sinerove odluke da se povuče iz Dejvis kupa zahtijevamo da mu se uzmu sve zvanične nagrade i priznanja. Njegova odluka predstavlja šamar u lice Italiji, Italijanima i milionima strastvenih teniskih navijača. Svaki sportista ima pravo da donosi odluke kakve želi u karijeri, ali ne može da bira da predstavlja Italiju širom svijeta i da dobija razne privilegije, a onda da uradi nešto potpuno suprotno. Da Janik provodi manje vremena snimajući reklame za sve moguće proizvode, možda bi onda imao više vremena da predstavlja svoju zemlju", navodi se u saopštenju.

Siner je ovu odluku saopštio poslije egzibicionog turnira "Šest kraljeva" na kom je osvojio šest miliona dolara.

Šta je Siner rekao?

Siner je u kratkom saopštenju objasnio zašto se povukao sa Dejvis kupa ove godine i to se mnogima nije dopalo.

"Dva puta sam osvojio Dejvis kup. Moj tim i ja smo donijeli takvu odluku jer je sezona preduga. Potrebno mi je nekoliko dodatnih nedjelja slobodno kako bih što prije započeo sa pripremama za narednu sezonu", poručio je Siner.

Siner trenutno igra na turniru u Beču, poslije toga će igrati u Parizu, a posljednji turnir biće mu Završni masters u Torinu. Poslije toga se igra Dejvis kup na kom će igrati Karlos Alkaraz, ali ne i on. Da stvar bude gora za njega, taj završni turnir reprezentacija igra se u Bolonji.

(MONDO)