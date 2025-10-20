Kejt Daglas postavila je svjetski rekod u disciplini na 100 metara.

Izvor: Scott Rausenberger / Zuma Press / Profimedia

Američka plivačica Kejt Daglas postavila je svjetski rekord u disciplini na 100 metara slobodnim stilom na Svjetskom kupu u malim bazenima. Takmičenje koje je održano u američkom Vestmontu donijelo nam je i mnoge dobre rezultate, a među njima se ističe Daglas sa rekordnih 50,19 sekundi.

Daglas je rekord postavila u finalnoj trci i tako oborila rekord postavljen 2017. koji je iznosio 50,25 sekundi i koji je dotad držala plivačica iz Australije Kejt Kempbel. Osim svjetskog, Daglas je postavila i nacionalni rekord pošto je bila brža od Grečen Volš koja je 2024. plivala 50,31 sekund.

Daglas je na istom turniru imala priliku da postavi rekord i u disciplini na 50 metara, ali je bila sporija za 0,06 sekundi. Ostaće ova disciplina sljedeći njen cilj za pomjeranje granica, s obzirom na to da je Amerikanka najbrža u nekoliko disciplina: 100 metara slobodno, 20 metara prsno i 200 metara mješovitim stilom.

Pored Dagls postoje još samo dvije plivačice koje drže rekorde u po tri discipline. Volš drži rekord na 50 metara slobodno, 50/100 metara leptir i 100 metara mješovitim stilom, u odabranoj grupi je još i Samer Mekintoš koja drži rekorde na 400 metara slobodno, 200 leptir i 200 mješovito.

(MONDO)