Kameron Nori je prije dvije godine u Rimu zamalo pogodio Novaka Đokovića lopticom, a sada je iznervirao Danila Medvedeva.

Kameron Nori je opet napravio haos na teniskom terenu. Svi se sjećamo kako je gađao Novaka Đokovića lopticom na turniru u Rimu, a sada je na istom mjestu iznervirao Danila Medvedeva. U drugoj rundi se Britanac našao u duelu sa nekadašnjim brojem jedan i ponovo je iznervirao rivača.

On je prestao da igra usred jednog poena kada je automatski sistem koji se oglašava povodom auta propustio da signalizira da je lopta Danila Medvedeva izašla napolje. Nori je stao i pokazao sudiji trag na terenu, mahao je rukama i bunio se jer nije sviran aut.

Na kraju je sudija Reno Lihtenštajn dobio poruku putem voki-tokija da je automatski sistem zabilježio aut, ali da se desio nekakav kvar i da nije bilo upozorenja za to. Morao je odmah da se oglasi arbitar i objasni cijelu situaciju: "Dame i gospodo sistem se nije oglasio zbog loptice u autu jer nije radio audio, ali je loptica bila napolju. Gem za Norija", rekao je sudija Lihtenštajn.

Nervozni Medvedev pobijedio

Nije ovo mnogo pomoglo britanskom teniseru jer je na kraju Medvedev pobijedio 6:4, 6:2 i prošao dalje, gdje će igrati sa Aleksejom Popirinom iz Australije. Na drugim mečevima u Rimu Mateo Beretini je savladao Džejkoba Firnlija, a Fabijan Marošan je iznenadio Andreja Rubljova. Specijalista za šljaku Sebastijan Ofner je dobo Frensisa Tijafoa, a Tomaš Mahač je bio bolji od Lernera Tjena. Kasper Rud je dobio Aleksa Bublika, a Markus Điron Tejlora Frica.

"Gledao sam ponovljeni snimak kad me je pogodio. Periferno me je vidio, za mene je poen bio završen... Koristio je sve što smije, da uzme medicinski tajm aut, ali to nije fer-plej, tako se ne odnosi na terenu. Znam ga dosta dugo, on je dobar momak, ne razumijem ovo ponašanje, ali tako je kako je. On je unio vatru, ja sam samo odgovorio. Šta se desi na terenu, ostaje na terenu" komentarisao je situaciju od prije dvije godine Novak Đoković.

