Izabranice Jova Cakovića na kraju nisu ni žrijebane, jer je svaki domaćin imao pravo da odabere po jednog rivala, a Švedska je odabrala Crnu Goru!

Izvor: MN Pess

Odbojlašice Crne Gore na svom premijernom nastupu na Evropskom prvenstvu igraće u grupi D sa Švedskom, Italijom, Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom, odlučeno je žrijebom u Bariju.

Od četiri moguće opcije (lokacije), Nikoleti Perović i drugaricama je dopao sjever Evrope - igraće svoje mečeve u Geteborgu, Švedskoj, a u opticaju su bili i Ankara (Turska), Baku (Azerbejdžan) i Brno (Češka).

Turska je birala Letoniju, Češka Austriju, a Azerbejdžan Portugalke, prenose Vijesti.

Kada ste debitant - svaki žrijeb je težak, Crnu Goru su, ako ništa drugo, dopali atraktivni rivali, Italija je aktuelni svjetski i olimpijski šampion, dok su Hrvatska i Slovačka rivali sa kojima može da se igra.

EuroVolley na programu je od od 21. avgusta do 6. septembra naredne godine.

Po četiri najbolje selecije iz četiri grupe izboriće plasman u osminu finala, koje će se igrati u Istanbulu i Brnu, baš kao i četvrtfinalni mečevi.

Istanbul će biti domaćin same završnice.