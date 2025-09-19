Crnogorski rukomet dodatno je afirmisan imenovanjem Emira Bešlije, direktora Saveza, za člana EHF komisije zadužene za rukomet na pijesku, koja prati sva takmičenja pod okriljem evropske federacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluka je donijeta na kongresu EHF-a u austrijskom Andau, a ovo će mu biti treći mandat u vrhu evropskog rukometa, prenosi CdM.

Na kongresu su učestvovali delegati iz 50 nacionalnih federacija, uključujući i predsjednika Rukometnog saveza Crne Gore, Petra Kapisodu. Osim izbora čelnih ljudi EHF-a za period do 2029. godine, usvojeni su i ključni dokumenti koji oblikuju budućnost evropskog rukometa.

Na čelu EHF-a ostaje Mihael Viderer, koji je dobio povjerenje delegata za treći mandat. Za sve funkcije u federaciji konkurisalo je ukupno 120 kandidata iz 35 nacionalnih saveza, što pokazuje koliko je proces izbora kompetitivan.