Armand Duplantis slavio je na Svjetskom prvenstvu u Tokiju u disciplini skok s motkom.

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Švedski atletičar je postavio i novi svjetski rekord - 6.30 metara! To je ujedno i njegov 14. oboreni rekord u karijeri, a četvrti ove godine.

ARMAND DUPLANTIS : PREMIER HOMME DE L’HISTOIRE À PASSER LA BARRE DES 6M30. #Tokyo2025#WCHTokyo25pic.twitter.com/A6RogMtyeZ — Le Stade (@le_stade)September 15, 2025

Armand Duplantis je pobjedu obezbijedio sa preskočenih 6.15m, da bi onda iz trećeg pokušaja uspio da preskoči 6.30 i tako pomjeri granice u ovoj disciplini.

Drugoplasiran u Tokiju bio je Grk Emanuil Karalis (6.00), a trećeplasiran Australijanac Kurtis Maršal (5.95).