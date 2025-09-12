Uoči žrijeba određeni su šeširi, a prva dva čine četvrtfinalisti prethodnog šampionata.
Domaćin šampionata biće Beograd u januaru naredne godine.
Žrijeb grupne faze Evropskog prvenstva za vaterpoliste obaviće se u subotu, 13. septembra od 19 sati u Beogradu.
Na prvenstvu će učestvovati 16 reprezentacija, koje će biti podijeljene u četiri grupe.
Crna Gora je na osnovu plasmana svrstana u drugi šešir.
Prvi šešir: Španija, Hrvatska, Italija, Mađarska
Drugi šešir: Grčka, Crna Gora, Srbija, Rumunija
Treći šešir: Holandija, Slovačka, Gruzija, Francuska