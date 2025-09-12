Uoči žrijeba određeni su šeširi, a prva dva čine četvrtfinalisti prethodnog šampionata.

Izvor: MN Press

Domaćin šampionata biće Beograd u januaru naredne godine.

Žrijeb grupne faze Evropskog prvenstva za vaterpoliste obaviće se u subotu, 13. septembra od 19 sati u Beogradu.

Na prvenstvu će učestvovati 16 reprezentacija, koje će biti podijeljene u četiri grupe.

Crna Gora je na osnovu plasmana svrstana u drugi šešir.

Prvi šešir: Španija, Hrvatska, Italija, Mađarska

Drugi šešir: Grčka, Crna Gora, Srbija, Rumunija

Treći šešir: Holandija, Slovačka, Gruzija, Francuska