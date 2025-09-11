Kamila Herem se vratila na teren i zaigrala je rukomet samo pet mjeseci nakon što joj je dijagnostifikovan rak dojke.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Nevjerovatna Kamila Herem se vratila na teren. Norveška rukometašica igrala je za Solu na meču sa Opsalom u norveškoj ligi, samo nekoliko mjeseci nakon što je krenula sa hemoterapijama. Njoj je u ljetos dijagnostifikovan rak dojke.

"U petak su me pozvali iz bolnice i rekla da su stigli rezultati testova. Pitali su da li možemo da dođemo. Za mene je ovo bio potpuni šok. Još uvjek sam u šoku. Nemam osjećaj da je to stvarno. Juče sam razgovarala sa onkologom, objasnio mi je kako će dalje ići liječenje. Sutra počinjem sa prvom hemoterapijom", rekla je Herem u julu, a sada je već na terenu. Pogledajte je:

Ko je Kamila Herem?

Vidi opis Kamila ljetos saznala da ima rak, sad se vratila na teren: Jedna od najvećih ikada pobijedila najtežu bolest Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FRANCK ROBICHON/EPA Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Claus Fisker/RITZAU SCANPIX Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Beate Oma Dahle/NTB Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Beate Oma Dahle/NTB Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: HIROSHI YAMAMURA/EPA Br. slika: 8 8 / 8

Prije ovog meča Kamila je igrala 2. aprila u meču Sole i Storhamara, što znači da je pauzirala jedva pet mjeseci. Ona je u Soli i počela karijeru, a igrala je i za Bjasen, Baja Mare, Holstebro i Vardar. U Soli je opet od 2017. godine, a najveće uspjehe napravila je sa reprezentacijom.

Na 332 utakmice za Norvešku dala je 951 gol, a oprostila se na Evropskom prvenstvu 2024. Ukupno je sa nacionalni timom uzela 17 medalja, uglavnom zlatnih. Na Olimpijskim igrama ima dva zlata i dve bronze, na Svetskim prvenstvima tri zlata, dva srebra i bronzu, a na Evropskim čak šest zlata i jedno srebro.

Ona se 2013. godine udala za norveškog rukometaša Stefena Stegavika, a prvo dijete su dobili 2018. godine. Drugo je došlo 2023. i tada je samo 24 dana nakon porođaja opet bila na terenu.