Da li Janik Siner samo glumi ili je zaista povređen? Nije mu ovo prvi put pred meč sa Alkarazom.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Janik Siner je odigrao vrlo dominantno ove godine na US Openu i stigao je do finala gde će večeras igrati protiv Karlosa Alkaraza (20.00), međutim čini se da polako pravi pokriće ako ne ostvari željeni rezultat. Italijan ima slabiji međusobni skor od rivala iz Španije (9:5), a nedavno mu je predao i finale Sinsinatija posle 0:5 na semaforu, da bi se samo nekoliko dana kasnije pojavio u Njujorku gde je bez ikakvih poteškoća igrao i stigao do novog finala US Opena.

Sada je Siner pred meč sa Alkarazom otkazao trening zbog nove "sitne povrede" kojom je zabrinuo svoje navijače, dok one koji navijaju za Španca nije ubedio, pošto sumnjaju da je uopšte povređen.

Imao je samo malu nelagodnost u predelu stomaka u jednom trenutku, ali posle tretmana kod fizioterapeuta to je nestalo, tako da ne mislim da je nešto ozbiljno", rekao je njegov trener Simone Vanjoci koji je istakao da se povreda javila ranije tokom ovog turnira.

"Kada se vratio sa tretmana, u prvih nekoliko gemova nije bio siguran kako se oseća i nije forsirao previše. Onda je počeo da pojačava igru i servis mu se popravio, tako da mislim da će u nedelju biti prilično spreman i opušten", dodao je on.

Podsetimo, Siner je u polufinalu pobedio Feliksa Ože-Alijasima, dok je Alkaraz bio bolji od Novaka Đokovića.

Bez obzira na rezultat u finalu, Alkaraz će od ponedeljka biti prvi teniser sveta.

