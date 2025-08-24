Marija Šarapova primljena je u "Kuću slavnih", a Serena Vilijams odlučila je da ona bude u fokusu javnosti tog dana. Bez ukusa, kažu navijači.

Izvor: Profimedia

Marija Šarapova zvanično je primljena u tenisku "Kuću slavnih", što se može reći da je san svakog tenisera i teniserke. Na njen možda najvažniji dan u životu, organizatori su prvo odlučili da joj nagradu uruči najveća rivalka Serena Vilijams, sa kojom je izgladila odnose u "penziji", ali koja je odlučila da čitav događaj pretvori da "bude o njoj".

Tako je Serena Vilijams držala neuobičajeno dugačak govor za nekoga čiji je zadatak da samo preda nagradu, tako da je zapravo Marija Šarapova i ovoga puta bila u drugom planu.

"Znam da sam vjerovatno poslednja osoba koju biste očekivali da vidite ovdje večeras... Iskreno, prije nekoliko godina, vjerovatno bih i sama rekla isto", rekla je Serena Vilijams uz opasku da ju je baš Marija Šarapova pozvala da održi govor za Kuću slavnih, ali teško da je Ruskinja mogla da pretpostavi da će "ukrasti šou".

"Marija Šarapova i ja smo nekada bile najveće rivalke i bile smo različite. Svijetu je izgledalo kao da smo udaljene miljama i miljama. Ali, istina je da nismo bile. Željele smo potpuno istu stvar, u potpuno isto vrijeme: da budemo najbolje. To je činilo naše rivalstvo tako uzbudljivim i tako legendarnim", navela je Serena Vilijams koja je stigla i da "pecne" Mariju Šarapovu za poraze protiv nje, a nije ih bilo malo.



Ukupno, od 22 meča Serena Vilijams je dobila 20, između ostalog i onaj za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, na koji je, bez razloga jer je ovo bilo veče Marije Šarapove - odlučila da podsjeti.

Na kraju su se njih dve i srdačno pozdravile, bilo je tu i suza kada je Marija Šarapova držala govor, međutim navijačima Ruskinje zasmetalo je što se Serena Vilijams ovako ponašala. Između ostalog, na društvenim mrežama mnogi su komentarisali da je ipak morala da "pokaže malo poštovanja" prema njoj u datom momentu.

U međuvremenu, oglasio se i Novak Đoković koji je čestitao "lijepoj Maši" na ovom uspjehu, kao i braći Brajan - najboljim dublašima svih vremena - pošto nije mogao da prisustvuje događaju.

