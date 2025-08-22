Naš nacionalni tim bio je briljantan u četvrtfinalnom meču protiv Francuske.

Izvor: MN Press

Juniorska vaterpolo reprezentacija je u polufinalu Evropskog prvenstva u Rumunije.

Krajnjih 21:11 najbolje oslikava dešavanja u bazenu.

Najefikasniji je bio Strahinja Gojković sa pet golova, po tri su postigli Danilo Stupar, Relja Vukanić i Luka Todorović.

Rival izabranika Nebojše Milića u polufinalu biće pobjednik duela između Italije i Španije.

Taj meč počinje u 19.30 sati.