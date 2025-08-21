Nik Kirjos se povukao sa US opena i njegovo mjesto zauzeće "srećni gubitnik". Prijatelj Novaka Đokovića nikako ne uspijeva da pronađe kontinuitet igara...

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos povukao se sa US opena. Nije dovoljno spreman da se takmiči na poslednjem grend slemu sezone. Organizatori su potvrdili da će njegovo mjesto da zauzme "srećni gubitnik" i da će da bude na žrijebu koji počinje danas od 18 sati po našem vremenu, a u podne po lokalnom

Poslednji zvaničan turnir Australijanac je igrao u martu ove godine kada je učestvovao na turniru u Majamiju i tamo je pobijedio Mekdonalda, pa izgubio od Hačanova. Muči se žestoko sa zdravljem i nikako ne može da se vrati na teren i da igra na nekadašnjem nivou, na onom koji mu je donio finale Vimbldona...

Svjestan je i Kirjos da se više muči na terenu nego što igra i da se penzija bliži. Pričao je to u više navrata, da ne može sebe da zamisli da igra kao Novak sa 38 godina i da problemi sa povredama i te kako utiču na njegovo samopouzdanje i mentalno zdravlje. Vidjećemo koliko će još igrati.