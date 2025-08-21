Nik Kirjos se povukao sa US opena i njegovo mjesto zauzeće "srećni gubitnik". Prijatelj Novaka Đokovića nikako ne uspijeva da pronađe kontinuitet igara...
Nik Kirjos povukao se sa US opena. Nije dovoljno spreman da se takmiči na poslednjem grend slemu sezone. Organizatori su potvrdili da će njegovo mjesto da zauzme "srećni gubitnik" i da će da bude na žrijebu koji počinje danas od 18 sati po našem vremenu, a u podne po lokalnom
Poslednji zvaničan turnir Australijanac je igrao u martu ove godine kada je učestvovao na turniru u Majamiju i tamo je pobijedio Mekdonalda, pa izgubio od Hačanova. Muči se žestoko sa zdravljem i nikako ne može da se vrati na teren i da igra na nekadašnjem nivou, na onom koji mu je donio finale Vimbldona...
Svjestan je i Kirjos da se više muči na terenu nego što igra i da se penzija bliži. Pričao je to u više navrata, da ne može sebe da zamisli da igra kao Novak sa 38 godina i da problemi sa povredama i te kako utiču na njegovo samopouzdanje i mentalno zdravlje. Vidjećemo koliko će još igrati.
Nick Kyrgios has withdrawn from the Men's Singles event.— US Open Tennis (@usopen)August 21, 2025
A Lucky Loser will replace him in the draw.