Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je Hrvatsku 12:7 (4:3, 2:1, 2:1 i 4:2), u drugom kolu Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina u Oradei.

Izvor: MN Press

To je drugi trijumf crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon što su juče na startu takmičneja u B grupi savladali Srbiju 9:8.

Crna Gora je nadigrala hrvatsku selekciju, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, dozvolivši joj da samo u prvoj četvrtini, dva puta, izjednači rezultat (1:1 i 3:3).

Crnogorski vaterpolisti su sa tri vezana gola, krajem prve i početkom druge četvrtine, poveli 6:3, a nakon pogodaka Strahinje Gojkovića i Luke Todorovića, sredinom trećeg dijela meča, prednost su uvećali na 8:4.

Minut i po prije kraja Ljubomir Kovačić donio je najubjedljiviju prednost - 12:6.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Stupar sa tri, Luka Todorović, Ljubomir Kovačić i Nikola Petrović postigli su po dva, a po gol Andrija Roganović, Relja Vukanić i Strahinja Gojković.

U hrvatskoj selekciji dvostruki strijelac bio je Len Dujmić sa tri pogotka.

Crna Gora će u trećem kolu, sjutra u 15 sati, igrati sa Španijom.