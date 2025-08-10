Nakon istorijskog uspjeha i plasmana na Evropsko prvenstvo, najbolje crnogorske odbojkašice zaključiće kvalifikacije duelom sa Letonijom, u Kolašinu od 19 sati, prenos je na TVCG 2.

Izvor: MN Press

Biće to utakmica za prvo mjesto u grupi D, pošto su obje reprezentacije na skoru od dvije pobjede i jednog poraza, ali Crna Gora ima bod više od Letonije, nakon osvojena dva seta u porazu u prvom meču u Jelgavi.

Nakon trijumfa u Goraždu i najvećeg rezultata u istoriji ženske odbojke u Crnoj Gori, izabranice Jova Cakovića žele da na pravi način, pred punom dvoranom, završe najljepšu priču.

„Iako smo već odradile veliki dio posla, trudimo se da ostanemo maksimalno fokusirane do nedjelje i krunišemo sav trud i rad tokom ovog ljeta pobjedom pred našom publikom. Vrijedno smo trenirale, dale sve od sebe, i vjerujem da smo zasluženo izborile plasman na Evropsko prvenstvo. Očekujemo tešku utakmicu, dobro poznajemo ekipu Letonije, igrale smo protiv njih prošle godine, ali tada, nažalost, nismo uspjele da pobijedimo. Vjerujem da je sada došao trenutak za revanš“, optimistična je Saška Đurović, koja vjeruje da će tribine SC „Kolašin“ biti pune, piše RTCG.

„Želim da pozovem sve ljude da dođu i podrže nas. Njihova podrška nam mnogo znači, neka budu naš sedmi igrač i učine ovaj trenutak još više posebnim.“

Nakon propuštene akcije u debitantskom nastupu odbojkašica u CEV Zlatnoj evropskoj ligi ovog proljeća i oporavka od povrede, u tim se vratila Melisa Cenović, koja ističe da bi trijumf bio savršen kraj nezaboravnog ljeta.

„Prije svega očekujem dobru utakmicu. Idemo na pobjedu, koja bi nam donijela prvo mjesto u grupi. Vjerujem da možemo to da ispunimo i želim da iskoristim priliku da pozovem sve ljubitelje sporta u Kolašin. Ostvarile smo san mnogih generacija time što smo se plasirale na Evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo ove kvalifikacije zaokružiti još jednom pobjedom“, istakla je Melisa Cenović.

U prošlogodišnjem dijelu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2026. godine i Crna Gora i Letonija dobile su duele sa Bosnom i Hercegovinom, službenim rezultatom 3:0, a Letonke su u susretu sa BiH, početkom avgusta, poražene 3:2. Rival „crvenih“ imao je prilično uspješno proljeće, pošto je u CEV Srebrnoj evropskoj ligi stigao do finala, pretrpjevši samo poraz od Austrije 3:2 tokom ligaškog dijela i 3:0 u revanšu finala sa Švajcarskom.

Ulaz u SC „Kolašin“ je slobodan.

Crna Gora je među sedam selekcija koje su kolo prije kraja kvalifikacija obezbijedile mjesto među 24 reprezentacije, koje će učestvovati na šampionatu Evrope naredne godine. Uz četiri selekcije domaćina, Tursku, Švedsku, Češku i Azerbejdžan, na osnovu plasmana na prethodnom prvenstvu učešće na 34. šampionatu Starog kontinenta osigurale su Francuska, Italija, Holandija, Poljska, Bugarska, Srbija, Ukrajina i Slovačka, a kroz kvalifikacije do sada su to učinile selekcije Slovenije, Njemačke, Rumunije, Grčke, Španije i Belgije, prenosi RTCG.