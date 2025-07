Goran Ivanišević ponovo je u centru pažnje zbog privatnog života i skandala, a nije prvi put da se zbog toga o njemu priča. Bio je u vezi i sa poznatom hrvatskom voditeljkom.

Goran Ivanišević ponovo je dospio u centar pažnje. U isto vreme zbog dešavanja koja imaju veze sa tenisom i onih stvari koje se dešavaju van terena, tačnije u njegovom privatnom životu. Na teniskoj sceni je prvo javno isprozivao Stefanosa Cicipasa i rekao da je "najnespremniji sportista" i to se nije dobro završilo...

Zbog tih riječi je dobio otkaz, došlo je do prekida saradnje između njih dvojice, pa je onda hrvatski stručnjak i bivši trener Novaka Đokovića pred kamerama rekao da "Cicipasa može samo njegov otac da trenira". Kratka i jasna poruka i za Grka i za način na koji on razmišlja. Ali, to nije sve, Goran je u centru pažnje i zbog privatnog života i tužbe koja je u toku.

On je trenutno u pravnom procesu sa svojom bivšom suprugom Tatjanom Dragović i od nje traži oko dva i po miliona eura. Suđenje je u toku u Zagrebu, a prethodno ročište trajalo je skoro šest sati i tamo su iznesene teške optužbe. Bivši teniser je navodno rekao da je finansirao nju i njenog partnera...

Ivanišević voli voditeljke i manekenke

Ivanišević je 2001. godine osvojio Vimbldon i to sa "specijalnom pozivnicom". Napravio je jedan od najvećih uspjeha u istoriji tenisa i to mu je donijelo ogromnu popularnost. Još od tada je Goran imao tip djevojaka sa kojima se zabavljao i to su uglavnom bile manekenke i voditeljke.

Početkom devedesetih Ivanišević je bio u vezi sa Danijelom Gračan, manekenkom koja je ponijela titulu "kraljice svijeta" i zbog njega se preselila u Monte Karlo gdje su jedno vrijeme živjeli zajedno. Nisu dugo bili zajedno, pošto se ona potom udala za fudbalskog trenera Nenada Gračana sa kojim ima troje djece.

Krajem devedesetih, prije osvajanja turnira u Londonu, Goran je započeo vezu sa svojom sada bivšom suprugom Tatjanom Dragović. Vidio je na naslovnoj strani poznatog magazina "Kosmopolitan", pronašao je njen broj telefona i pozvao je na večeru u Njujorku. Ona je bila uspješan model, snimala je kampanje za mnoge brendove, a na dočeku Nove godine u Dubaiju 1999. godine je zaprosio Tatjanu i sa njom ima ćerku Amber Mariju i sina Emanuela. Zbog porodice je ona napustila manekensku karijeru.

Afera sa voditeljkom

Ivanišević je bio u braku sa Tatjanom kada je 2008. godine uhvaćen u aferi sa hrvatskom voditeljkom Vanjom Halilović. Goran je od početka demantovao sve, tvrdio da mediji izmišljaju to, ali se na kraju ispostavilo da je sve tačno. Paparaci su ih uhvatili u više navrata u izlascima. Nekoliko puta su "uhvaćeni" kako izilaze iz zgrade i stana koji je bio u vlasništvu Vanjine rođake.

"Ja tu curu uopšte ne poznajem. Tatjana i ja se volimo i nisam čovjek koji bi varao svoju ženu, zbog sebe i porodice. Istina je da svaka veza ima probleme, pa i naša, ali ne mora odmah da se priča i izvlači zaključak da imam ljubavnicu", pričao je tada Goran.

Nije ga to spasilo. Skandal je dospio u javnost pa ga je Tatjana izbacila iz zajedničkog stana. Novinari su tada bili ispred zgrade i slikali su taj momenat dok je on iznosio stvari iz svog stana. To ga je žestoko razljutilo pa je uzeo palicu za golf i razbio opremu jednom od fotografa koji se tu nalazio.

Javno izvinjenje i oproštena prevara

Pošto je uhvaćen u preljubi sa voditeljkom Goran je odlučio da se javno izvini supruzi Tatjani. Posle toga mu je oprostila prevaru i zvanično su se vjenčali nekoliko godina kasnije u Americi.

"Imao sam potrebu da se javno oglasim jer sam povrijedio osobu do koje mi je mnogo stalo. Svjestan sam da sve ovo što govorim ne može da umanji moja djela i posledice. Izvinjavam se svojoj supruzi što sam je povrijedio. Ona je jedina osoba koju volim i sa kojom želim da provedem svoj život. Nadam se da će mi jednog dana oprostiti. Ne osjećam krivicu ni prema kome osim prema Tatjani i našoj djeci", rekao je Goran tada.

Zbog toga se i voditeljka Vanja Halilović povukla iz javnog života i danas je u vezi sa preduzetnikom Franom Barbierijem.

"Rat" na sudu i novi brak

Ivanišević je trenutno u sudskom postupku sa bivšom ženom Tatjanom. Tvrdi da joj je pozajmio oko 2,9 miliona eura u periodu od 2015. do 2021. godine i na sudu traži oko 2,4 miliona eura. I to nije sve. Ivanišević je tužio i svoju ćerku Amber Mariju i zahtjievao je da dobije polovinu stana koju je Tatjana poklonila njoj i da bude oslobođen plaćanja alimentacije.

"Ovako... Onog trenutka kada sam se usudio da potražim novac koji sam zaradio pre i tokom braka, koji je T. D. (bivša supruga Tatjana Dragović, prim. aut.) prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam porodični nasilnik i miljenik sudova. Sada samo još čekam tužbu koja bi trebalo da je dotična T. D. osvojila Vimbldon i dve olimpijske medalje, a možda i osvojila još neki grend slem, ali to još sud treba da utvrdi. Za sve upite i ostalo, molim da se javite mojim advokatima gospodinu Mandiću i gospodinu Staniću koji se bave ovim slučajem već dugo vremena. Uz dužno poštovanje, Goran", napisao je Ivanišević.

Goran je posle svega toga pronašao novu ljubav, njegova druga supruga je radio voditeljka Nives i sa njom se vjenčao 2018. godine i zajedno imaju sina Olivera. Ona se ne oglašava previše u javnosti u vezi sa njegovom prošlošću i dešavanjima na sudu. Buran period je u Goranovom životu trenutno, ostaje da se vidi kako će se riješiti sve, kako situacija na sudu, tako i trenerski posao. Od kada se rastao sa Đokovićem nije imao mnogo sreće u poslovnom životu pošto je radio prekratko sa Elenom Ribakinom i Stefanosom Cicipasom i to je završeno neslavno.