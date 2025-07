Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković slavi novi jubilej u Top 10 igrača na ATP listi.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nastavlja da pomjera granice. On je ovog ponedjeljka započeo 900. nedjelju u Top 10 igrača na ATP listi. Srpski as je posle poraza u polufinalu Vimbldona zadržao 6. poziciju, ali to je dovoljno za novo nevjerovatno dostignuće.

Pored 24 grend slem titule, njegov najveći rekord je 428 nedjelja na čelu teniskog karavana, dok je daleko iza Rodžer Federer koji je ostao na 310. Kada se 900 podijeli na dva perioda to izgleda ovako: 555 uzastopnih nedjelja od 19. marta 2007. do 5. novembra 2017. i 345 uzastopnih nedjelja od 16. jula 2018. do ove nedjelje. To znači da je ispao iz Top 10 na 36 nedjelja i to zbog povrede lakta koja ga je mučila 2017. godine.

Impresivne brojke

Od tih 900 nedjelja, skoro polovinu (428 nedelja) je proveo na prvoj poziciji, što je 48%, 67% među prva dva, 84% među prva tri i 92% među prvih pet. To kroz broj nedjelja izgleda ovako:

- 428 broj 1

- 171 broj 2

- 157 vroj 3

- 40 broj 4

- 29 broj 5

- 34 broj 6

- 32 broj 7

- 2 broj 8

- 0 broj 9

- 7 broj 10

Podsjetimo, Đokoić do kraja godine brani 750 poena, 100 na US Openu i 650 u Šangaju gdje je igrao u finalu prošle godine, pa možemo očekivati da popravi svoj plasman.