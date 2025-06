Novak Đoković saznao je kako će izgledati njegov žrijeb na Vimbldonu.

Srpski teniser Novak Đoković saznao je danas kako će izgledati njegov žrijeb na Vimbldonu. Đoković je u polovini žrijeba u kojoj je najbolji teniser svijeta Janik Siner i protiv njega bi mogao da igra u polufinalu, naravno pod uslovom da dođe do ove faze turnira, dok će u četvrtfinalu igrati protiv Džeka Drejpera.

Već sada je jasno da je Đoković dobio "paklen žrijeb", ali to i nije iznenađenje ako se uzme u obzir da je tek šesti nosilac, što samo po sebi nosi veći rizik nego kada je dominirao na ATP listi. Sada već nekoliko grend slemova unazad zna da mora da savlada i Sinera i Alkaraza, ako hoće do titule, samo je pitanje kojim redosledom će to biti slučaj. Ovoga puta, ako pobijedi miljenika domaće publike Drejpera, ide na Sinera, pa vjerovatno na aktuelno šampiona Alkaraza.

Prvi rival Novaka Đokovića na Vimbldonu biće francuski teniser Aleksander Miler (40. na svijetu), a potom bi u drugom kolu mogao da igra protiv Dena Evansa. U trećoj rundi potencijalni rival je i Miomir Kecmanović, s tim da na osnovu renkinga prednost ima Aleks Mikelsen, talenat iz SAD.

U četvrtoj rundi mnogo zanimljivih igrača, a možda najbolje šanse ima Tomaš Mahač iz Češke, ali ne treba otpisati ni De Minora, pa ni Džumhura… Nakon toga dolazi Drejper, ako Bublik ili Menšik ne naprave iznenađenje.