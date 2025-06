Novak Đoković bio je kraj oca Srđana u nekim od najdramatičnijih trenutaka. Đoković senior je uložio sve, i više nego što je imao, a teške momente porodica nikad neće izbrisati iz sećanja.

Novak Đoković setio se najtežih trenutaka svog odrastanja - borbu svog oca Srđana za finansije i za novac koji je bio neophodan da njegov sin postane teniser.

U razgovoru sa Slavenom Bilićem u emisiji "Neuspjeh prvaka", Đoković je ispričao i kako je izgledala čuvena situacija sa "zelenašima", od kojih je njegov otac pozajmljivao novac na kamatu da bi Nole uspeo.

Dogodilo se to uoči puta u Sjedinjene Države, za šta je porodici bilo potrebno 5.000 dolara. Plan je bio da putuju Novak i otac Srđan.

"Nije bilo novca za put u Ameriku, a za tako veliki boravak morao je da izdvoji do 5.000 dolara. Da bude siguran da imamo dovoljno para, da ostanemo tamo... U to vreme naći taj novac bilo je gotovo nemoguće. Pričao je već tu priču, da ga ne citiram, ali ukratko, otišao je kod zelenaša, kriminalaca koji su tada jedini mogli da ti daju pare na 'dobar dan', ali sa kamatom. Rekli su mu 'Da li ti se žuri?', on kaže 'Da, žuri mi se, trebalo bi da krenemo'. Rekli su mu: 'Dobro, kamata je 15-20 odsto, ali pošto ti se žuri, biće 30 odsto'. Stisnuo je zube, dao mu ruku i kazao: 'Dobro, neka bude šta bude, stvoriću pare'", kazao je Đoković.

Neke priče su javno poznate i Srđan Đoković je sam govorio o njima, a neke će i dalje ostati neopoznate.

"Ima tu dosta priča koje nisu za javnost, neka jurnjava kolima, gde je on pokušavao da nađe način, da izađe iz nevolje, ali je na kraju našao način. Strašna su to vremena bila, ja to nisam znao, krio je od mene", rekao je Đoković.

"Od tada dobije ospice kada čuje jedno"

Sa pozajmljenim novcem na kamatu, Srđan Đoković je uhvatio sina za ruku i poveo ga je u Sjedinjene Države.

"Kada je uspeo sve to da obezbedi, otišli smo u Ameriku, gde nismo išli samo zbog turnira, već zbog toga što nas je zvao 'IMG' najveća menadžerska kompanija u sportu. Nema mobilnih, nemamo ništa, trebalo nam je pet aviona da dođemo u Tampu. Tamo bi trebalo da nas sačeka čovek, večernji su sati, zovemo i niko se ne javlja. Ne znamo da li da idemo u te sate ili sutra ujutru. Odemo, poljubimo vrata jer je sve zatvoreno, nađemo neki motel sa dve zvezdice..."

Nakon takve agonije ipak su se sreli sa osobama sa kojima su želeli, ali ne bez velikih muka.

"Došli su ti ljudi nonšalantno, kao 'to je život'. Kao 'je*i ga, to je život'. Zato moj otac danas dobije ospice kada čuje 'That's life', ja proputovao ceo život, a ti meni 'to je život'. Baš ga je iznerviralo", kazao je Novak.

"Majka je uvek bila stub porodice"

Ne želi Novak da ističe veliku ulogu svog oca, a da ne pomene i ogroman doprinos svoje majke Dijane.

"Da smo on i ja mogli da znamo da će se sve ovo desiti i da će se sve ovo postići, naravno da bismo pristali na to. To je ono što smo i on i ja žarko želeli, kao i naravno moja majka, koja nije bila u prvim redovima u tom smislu, ali ona je držala porodicu i bila stub. Bez nje bi bio potpuni raspad. Nas četvoricu muškaraca, oca, mene, dva mlađa brata, presvlačila, spremala, prala... Mnogo žena to radi, ali mnogo žena ima mnogo problema i poteškoća da očuvaju porodicu da bi dozvolili muškarcima u kući kao ona da mogu da žive van kuće svoje snove. Zbog toga moram da spomenem uvek majku kao stub porodice, a otac je pokretačka snaga, furija koja mi je bila potrebna u tom trenutku. Bilo je nekoliko momenata na početku mog života gde sam se malo premišljao da li tenis, da li skijanje, koje sam mnogo voleo...".