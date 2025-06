Aleksandra Krunić je nakon finala Rolan Garosa održala emotivan govor gdje je pomenula probleme sa povredama, partnerku Anu Danilinu, ali i mamu i baku.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksandra Krunić je poražena u finalu ženskog dubla u Rolan Garosu, a nakon finalnog meča podigla je utješni pehar i poručila da ne planira da joj ovo bude poslednji put da je stigla tako daleko. Na kraju su Sara Erani i Jasmina Paolini bile bolje, a Aleks je priznala da je dugo čekala da održi govor na centru terena.

"Toliko puta sam uvježbavala govor u svlačionici pod tušem. Imam 33 godine i evo prvog finala. Mnogima imam da se zahvalim, svima koji su učestvovali u organizaciji, bez vas ni mi ne bismo bile ovdje. Djevojke, odličan nastup, dupla titula Saro. Dali ste mi nadu, možda je ovo tek početak za mene, tako da svaka čast. Presrećna sam što sam izgubila od takve ekipe", rekla je Krunić, čestitajući Sari Erani i titulu u miks dublu sa Andreom Vavasorijem.

Posebno se naša teniserka zahvalila fizioterapeutu koji je tokom turnira mnogo radio sa njom, ali i sa njenom partnerkom Anom Danilinom.

"Kao što je Ana rekla zahvalila bih se svima, a najviše fiziju koji je sredio moj prst. U prethodne dvije nedelje je uradio veliki posao i drago mi je što više neću morati da uzimam tablete protiv bolova. Odlučili smo da zaigramo tri dana pred poslednji rok za prijavu, a Ana je prihvatila da igra sa mnom. Uzela je socijalni slučaj Aleksandru Krunić i nismo se obrukale", rekla je Krunić.

"Moram da pomenem baku od 90 godina i mamu"

Vidi opis "Sad konačno više ne moram da pijem ljekove": Emotivan govor Aleksandre Krunić poslije poraza u finalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 16 / 16

Imala je snage da se našali poslije poraza Aleksandra i rekla je da se nada da svi koji su došli da je gledaju nisu tu jer vjeruju da joj je ovo jedino finale koje će igrati. Takođe pričala je mnogo o svojoj porodici.

"Hvala svima koji su došli da me gledaju, a nadam se da su došli da me podrže, a ne zato što misle da mi je ovo poslednje finale. Hvala i Aninom timu, treneru, stvarno ste odradili odličan posao, pomogli ste mi da budem bolja. Poslednja stvar za one koji nisu uspjeli da dođu ovdje, koji su kod kuće, pozdrav za moju baku koja ima preko 90 godina, mama je rekla da kažem nekoliko lijepih reči o njoj tako da mama volim te, da nije bilo tebe ja ne bih bila ovdje", završila je Krunić.

Šta je rekla Ana Danilina?

Vidi opis "Sad konačno više ne moram da pijem ljekove": Emotivan govor Aleksandre Krunić poslije poraza u finalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Pozdrav svima, hvala svima na ovoj predivnoj atmosferi i što ste došli da nas podržite. Ovo je moje prvo finale i naravno da će to biti upečatljiv i nezaboravan trenutak. Naravno želim da se zahvalim svima koji su organizovali turnir. Zahvalila bih se svom timu, pogotovo fizioterapeutu koji je spremio moje tijelo za ovaj turnir. Naravno djevojke čestitam na fantastičoj pobjedi i čestitam i vašem timu. Naravno hvala i Aleksandri, ovo je treći turnir koji igramo zajedno, zahvalila bih se mom treneru Džefu i timu koji nas je podržavao. Bilo je zadovoljstvo biti sa svima vama, hvala na podršci. Pozdravila bih sve one koji nas gledaju u mojoj domovini", rekla je Danilina koja je zajedno sa Aleksandrom Krunić podijelila pehar i ček.

(MONDO, N.L.)