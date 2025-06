Novak Đoković pričao je o Aleksanderu Bubliku i uspjehu koji je napravio na Rolan Garosu. Uspio je da napravi i slikovito poređenje. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: Lairys Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković želi da osvoji 25. grend slem trofej. Da bi u tome uspio mora da pređe još tri prepreke. Prva je Saša Zverev, a ako njega savlada, onda ga u polufinalu čeka bolji iz meča Janika Sinera i Aleksnadera Bublika. Kazahstanski teniser je iznenadio sve, pa i Srbina, kada je u četvrtfinalu pobijedio Džeka Drejpera (5:7, 6:3, 6:2, 6:4).

"Prvo da kažem da sam se iznenadio rezultatom i načinom na koji je pobijedio, da ga dobije u četiri seta, posebno komforno taj drugi i treći, malo sam ispratio iz svlačionice. Drago mi je. Uvijek kada ga gledam, komentarišem, volim da ga gledam, ima jako lijepu tehniku, svestran je i kompletan igrač kada hoće i kada je spreman i utreniran da se kreće i da je spreman da igra na vrhunskom nivou, može da dobije bilo koga", rekao je Novak u razgovoru sa srpskim medijima na improvizovanoj konferenciji.

Uporedio ga je sa Kirjosom. "Ima 'servisčinu' i na prvi i drugi i osjećaj za loptu i prostor, može da udara jako, da se brani, da igra sa rotacijom, da ide u ofanzivu i defanzivu. Ima sve slično Kirjosu u tom kontekstu potencijala i mogućnosti šta sve njih dvojica mogu da urade i stvarno najviši vrh, ali to opet dokazuje da je naš sport u velikoj mjeri mentalni i da moraš prije svega sa sobom da budeš zadovoljan, da budeš u miru i da odlučiš da je to tvoj život i da ćeš da se posvetiš tome, naporan rad dobija talenat svaki dan, to je istina. Možda dobiješ neki meč na talenat i zabaviš publiku, ali ako hoćeš velike visine ovog sporta, što on ima, onda moraju stvari da se poslože bolje", objašnjava Đoković.

"Nekome klikne u kafani, nekome u prirodi"

Bublik est à Las Vegas !pic.twitter.com/cJTJ9N8nJn — Alexander Bublik (@Bublik_Fan)March 10, 2025

Bublik je jedan od igrača koji je ekstremno zanimljiv za razgovor, jer je direktan i otvoren. Tako je prije meča sa Drejperom ispričao da mu je sezonu preokrenuo odlazak u Las Vegas i da je tamo bio tri dana i da je izgledalo kao u filmu "Mamurluk". Za to je od srpskih medija čuo Novak i počeo je da se smije.

"To je interesantno, nekome klikne u prirodi dok grli drvo, nekome u Vegasu dok se napija tri dana, tako da je** ga, kapiraš", izgovorio je Nole uz širok osmjeh, pa nastavio. "Nekome na skijanju, nekome u kafani, svi smo mi drugačiji, ali je važno da je kliknulo i drago mi je zbog njega. Volio bih zbog njega i njegovih predispozicija da zadrži taj nivo i posvećenost tome, može, to je nesumnjivo", zaključio je Đoković.