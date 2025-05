Novak Đoković je na ovogodišnji Rolan Garos došao sa velikim ambicijama, ali i sa određenim izazovima.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Nakon osvajanja 100. titule u karijeri u Ženevi, srpski teniser će se u Parizu suočiti sa ozbiljnijom konkurencijom, koja je, moramo priznati, u izuzetnoj formi. U najmanju ruku, boljoj od njegove ako uzmemo u obzir samo rezultate sa najvećih turnira na šljaci ove sezone.

Ipak, Novak je poznat po tome da mu treba nekoliko mečeva kako bi pronašao pravi ritam na ovoj podlozi, pa je odluka da igra u Ženevi bila strateški potez kako bi se bolje pripremio za najvažniji događaj u Parizu.

Na terenima u prestonici Francuske, Novak je u utorak upisao svoju sedmu uzastopnu pobedu, odnosno nastavio je niz započet prošle godine, kada je baš tu ostvario svoj najveći uspeh u karijeri – osvojio olimpijsko zlato. Mekenzi Mekdonald nije bio krupan zalogaj, ali je i on poslužio za to željeno hvatanje ritma.

Najvažnije pitanje koje se postavlja – do kada taj niz može da se nastavi?

Iako je trenutno šesti na ATP listi, BetOle kladionica ga svrstava među četiri glavna favorita za osvajanje titule, iza vodeće trojke na lestvici - Karlosa Alkaraza, Janika Sinera i Aleksandra Zvereva.

Faktori koji idu u Đokovićevu korist:

Iskustvo i mentalna snaga – Novak je tri puta osvajao Rolan Garos (2016, 2021, 2023) i zna kako da se nosi sa pritiskom na velikim turnirima. Motiva sigurno ne manjka, pa je osvajanje 25. grend slem titule svakako jedan od najvažnijih ciljeva za ovu sezonu.

Sposobnost podizanja forme – Iako nije briljirao na turnirima pre Pariza, poznato je da Đoković može da dostigne vrhunac onda kada je najpotrebnije i da iz meča u meč podiže kvalitet svoje igre.

Relativno povoljan žreb – Izbegao je Sinera i Alkaraza u četvrtfinalu, što mu daje priliku da se postepeno zagreje za ključne mečeve.

Ipak, glavni Novakov “nedostatak” ove sezone je fizička spremnost, ono što je godinama bio njegov glavni adut. Ipak, sa 38 godina, oporavak između mečeva postaje sve teži, a dugi mečevi su sada već ozbiljan izazov za njega, jer protivnici veruju da mogu da ga pobede, što ranije nije bio slučaj.

Glavni konkurenti:

Karlos Alkaraz – Branilac titule i prvi favorit turnira. Ove godine je osvojio masterse u Monte Karlu i Rimu (kompletirao set mastersa na šljaci), što potvrđuje njegovu dominaciju na ovoj podlozi.

Janik Siner – Svetski broj jedan, ali sa neizvesnom formom nakon tromesečne suspenzije zbog dopinga. Ipak, na domaćem terenu u Rimu je stigao do borbe za titulu, a njegova agresivna igra može biti ključna u Parizu

Aleksandar Zverev – Finalista prošlogodišnjeg Rolan Garosa, voli pariske terene i uvek je opasan protivnik iako mu je u dosadašnjoj karijeri uvek falio taj korak više.

Ali do borbe sa vodećom trojkom ima dosta, pa se čini da je za Novaka najvažnije da se domogne četvrtfinala i tog potencijalnog duela sa Sašom Zverevim. Da bi do toga došlo, potrebno je da savlada još tri protivnika, a sama ta činjenica, ukoliko je ostvari, značila bi da je već na relativno željenom nivou forme.

Potencijalni protivnici i mine do četvrtfinala:

Druga runda donosi duel sa miljenikom domaće publike, uvek kontroverznim Korentanom Muteom. Statistika je naravno u svakom pogledu na starni srpskog tenisera – 2:0 u dosadašnjim mečevima, a jedan od ta dva odigrali su i na šljaci, u rimu 2024, kada je Novak pobedio 6:3 6:2. Francuz je levoruk, što može biti izazov, ali znamo za Noletove rekorde protiv levorukih igrača. Često igra drop šotove i pokušava miksovanjem da izbaci protivnika iz ritma, ali ako neko ume da se prilagodi na igru rivala, onda je to svakako najbolji svih vremena.

U trećoj rundi potencijni protivnici su Denis Šapovalov (27. nosilac) ili Filip Misolić. Kanađanin je talentovan, ali činjenica vrlo neujednačen igrač, pogotovo na šljaci. Novak vodi sa 8:0 u pobedama, uključujući i pobedu na šljaci u Rimu 2019. godine (6:1 6:3). Agresivan je, voli da diktira tempo, ali fali mu strpljenja, pogotovo na šljaci, što će Novak sigurno iskoristiti da ga iscrpi dugim razmenama. S druge strane, Misolić je specijalista za šljaku, ali nema iskustvo igranja protiv najboljih na svetu. On je taktični disciplinovan, voli duge razmene i ima dobar osećaj za ritam, ali deluje da mu nedostaju brzina i eksplozivnost da ugrozi Novaka.

Do četvrte runde iz tog dela žreba očekuje se da prođu ili Igo Umber (22. nosilac) ili Kameron Nori. Francuz je talentovan, ali ako za nekoga možemo reći da je nekonstantan i nepouzdan na najvećim turnirima, onda je to svakako on. Igrao je samo jednom protiv Novaka, a uprkos tome što je domaći teniser šljaka mu nije omiljena podloga i njegovi rezultati na njoj su svakako ispod očekivanih. Kada je u pitanju Britanac, sama njegova pobeda nad Danilom Medvedevim u prvoj rundi, u ludom rolerkoster meču, dovoljno govori da je u dobrom ritmu. Još bolje u prilog toj činjenici govori i meč iz polufinala Ženeve, kada je Nole baš sa Norijem odmerio snage. Uspeo je, nekada osmi igrač planete, da mu otkine tada drugi set, ali je Srbin u trećem demonstrirao silu i pokazao da i dalje može relativno lagano da se izdigne iz nepovoljnih situacija.

Po svemu sudeći, Novak ne bi trebalo da ima previše ozbiljnih problema da stigne do četvrtfinala, uzimajući u obzir činjenice da nijedan od preostalih tenisera iz tog dela žreba nije uspeo nikada da ga pobedi i ne može se smatrati “ekspertom” na ovoj vrsti podloge. Naravno, iznenađenja su uvek moguća ali to svakako nećemo uzimati kao pouzdan faktor kada je reč o najboljem teniseru ikada, makar on imao 38 godina.

Nastavljamo da pratimo Noleta i ostale srpske tenisere u pohodu na što bolji rezultat, znamo već dobro da su baš na ovom turniru svojevremeno pisane najlepše stranice srpskog sporta, kada su naši igrači i igračice dominirali svetskim tenisom.