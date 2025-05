Novak Đoković priznao da mu je jedina i najveća motivacija da nastupi na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković rekao je u emisiji "Neuspjeh prvaka" kod Slavena Bilića da mu je nastup na Olimpijskim igrama 2028 u Los Anđelesu. jedino što mu daje motivaciju u ovoj fazi karijere.

"Jedina stvar koju u ovom trenutku profesionalno imam u svojoj viziji su Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu. To mi jedino daje motivaciju. I igranje za reprezentaciju i grend slemovi, ali čak ni grend slemovi ne toliko koliko te Olimpijske igre. Bez obzira na to što sam osvojio zlato, samo da budem na Olimpijskim igrama, da budem olimpijac, da nosiš zastavu, da budeš sa sportistima, u selu... To je to, to je ta čast i jedinstveni osjećaj", kazao je on Slavenu Biliću.

Olimpijski šampion iz Pariza 2024. i bronzani iz Pekinga 2008. godine priznao je da mu je uspjeh prošlog ljeta najveći u karijeri, kao i da su mu porazi na Igrama od Rafaela Nadala 2008, Endija Mareja 2012, Huana Martina Del Potra 2016. na OI najteži u karijeri. U tu grupu stavlja i poraz od Aleksandra Zvereva na Igrama u Pekingu 2021. godine.

"Kad drhtiš, treperiš, to je to"

"Olimpijske igre jesu stvarno moj najveći uspjeh. Zavisi iz koje perspektive gledaš, a ja gledam iz jačine emocija, to mi je sve u životu. Možemo da pričamo o uspjesima, ciljevima, ali kad ti nešto izazove emociju da treperiš i drhtiš, to je to. Kad pomislim na Olimpijske igre prošle godine evo znoje mi se ruke i krećem da se tresem. Tresao sam se i za one poraze na Olimpijskim igrama, to su najteži i najemotivniji porazi u mojoj karijeri", kazao je Đoković.

I dalje živo pamti sve te mečeve. Priznao je da bi, da može, rado vratio i opet odigrao protiv Nadala i Mareja 2008. i 2012.

"Uvijek sam dobro igrao na OI, ali nikad nisam mogao da prođem polufinale. 2012. protiv Mareja sam isto izgubio tijesan meč u dva seta, pregršt prilika... Da mogu da vratim, te mečeve bih vratio. Onda poraz od Del Potra 2016. Bio sam na vrhuncu karijere, godinu i po najboljih rezultata mog života, sva četiri grend slema sam osvojio zaredom, stigao sam u Rio četiri dana ranije. Rekao sam 'Bože hvala ti, savršeno je sve za mene', odskok lopte, brzina... Trening-mečeve igram fantastično, razbijam ih sve. Dan pred meč igram singl i dubl. Odigram dva sata singl, još sat dubl i počne zglob nešto da me boli. Mislio sam da je zamor. Sjutra ujutru nisam mogao da zglob pomjerim"

"To mi je možda najteži poraz"

"Šok, šta da radimo? Injekcije, pilule, odigrao sam, ali nije bilo to - to. Igrao sam OK meč, ne bih da oduzimam Del Potru od pobjede, uzeo je srebro, ali to mi je možda i najbolniji poraz", kazao je Đoković sagovorniku, Slavenu Biliću.

Posle poraza u Tokiju 2021. od Zvereva nije očajavao, jer je znao da ima još jednu šansu.

"I onda 2021. Tokio. Promijenio sam rutinu, nisam spavao u selu. Osjetio sam u polufinalu da sam na minimalcu energije, molim se da dobijem, imaću dan za odmor, regeneraciju... On počne da igra dobro, povučem se, počnem da sumnjam, izgubim drugi set, u trećem 'ende', nije bilo snage. Bilo je to bolno u svakom smislu. I koliko god da mi je bilo bolno i koliko mi je trebalo vremena, osjećao sam da nije kraj i da imam Pariz", kazao je Đoković, koga su i u Parizu na Rolan Garosu pitali u ponedjeljak za planove o kraju karijere.