Novak Đoković i Endi Marej sreli su se u Parizu prvi put od kada su prekinuli saradnju. Novak je otkrio kako je izgledao njihov prvi susret.

Novak Đoković progovorio je u Parizu o rastanku sa trenerom Endijem Marejem, sa kojim je prekinuo saradnju sredinom maja. Objasnio je da to nije bila njegova odluka, svakako ne naprasna, već da je u pitanju bio sporazumni rastanak, u pravom smislu te riječi.

"Razlaz je bio zajednički. Razgovarali smo, bili smo na istoj strani. Nije bila inicijativa moja ili njegova, samo smo pričali i rekli da treba da stanemo ovdje i to je to", kazao je Đoković na konferenciji za novinare u Parizu.

Britanac mu je odmah čestitao na osvojenoj tituli u Ženevi, do koje je stigao bez Mareja u svom "boksu". Pričali su o tome na svečanosti na stadionu "Filip Šatrije" u čast Rafaela Nadala.

"Endi se odmah našalio o tome što sam odmah osvojio titulu bez njega. Nikada ga nisam vidio tako dobro obučenog. Šalili smo se na tu temu, pričali o golfu, porodici, imali smo vremena da pričamo više, sa njim i Rodžerom sam se prisjetio nekih sjećanja, nastupa i mečeva protiv Rafe u Parizu. Bilo je posebno biti u sobi sa njima duže vrijeme i pričati. Što se šale tiče o turniru, čestitao mi je, kazao mi je da mogu da osvajam turnire sada kada imam pravog trenera, nisam to shvatio kao šalu", nasmijao se Đoković.

Bili su tu Nadal, Federer, Marej, Nadalov sin koji se pozdravio sa Novakom...

"Sa kim god da Marej bude, taj će biti srećan"

"Šalio se, ali sam više puta to rekao, ponoviću. Endi je sjajna osoba prije svega, od malih nogu smo se susretali, još od kada smo imali 12 godina. Bio je dio mog tima, dali smo šansu tom partnerstvu trener - igrač, bila je to sjajna stvar za tenis. Nismo imali uspjeh kakav smo željeli i kakav su ljudi očekivali, ali sam naučio dosta toga od njega na terenu, uživao sam u našim razgovorima. On je jedan od najbriljantnijih umova. Sa kim god bude radio u budućnosti, ako to bude htio, taj igrač biće srećan. Ima dosta toga da podijeli, sa nama nije dalo rezultat iz tog ugla i onoga što smo željeli i to je to. Lično, uživao sam u vremenu sa njim. Imamo bolju povezanost zbog toga".

Marej i Đoković zajedno su bili na turnirima od Australijan opena i nisu uspjeli da osvoje 100. Novakov trofej u karijeri, koji je podigao kraj trenera Dušana Vemića.