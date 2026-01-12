Svastika Ražnatovića uživa sa misterioznim dečkom: Najbogatija Rodićka objavila fotku i svi se pitaju jedno

Nataša je odlučila da svoj privatan život ovoga puta krije od očiju javnosti, te je na svakoj fotografiji novi dečko sakriven.

Izvor: Instagram/natasa__rodic/Printscreen

Sestra Bogdane Ražnatović, Nataša Rodić, ponovo je srećna u ljubavi i izgleda da je definitivno prebolela zgodnog bogataša iz Crne Gore.

Kako su njene mlađe sestre već pronašle sreću i uplovile u brak, mnogi su se u javnosti pitali kada će i najstarija sestra Rodićevih ponovo pronaći ljubav. Nakon perioda tišine i spekulacija, Nataša je pokazala da je ponovo zaljubljena.

Posle raskida sa Crnogorcem, Nataša Rodić započela je novu emotivnu vezu, ali identitet svog izabranika zasad vešto krije od javnosti. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju sa putovanja na koje je otišla sa dečkom, ali je njegovo lice prekrila stikerom, te se i dalje svi pitaju ko je on.

"Ljubav moja", napisala je Nataša Rodić na storiju, sakrivši identitet partnera emotikonima.

Izvor: Instagram/natasa_rodic/printscreen

Ubrzo potom podelila je još jednu fotografiju na kojoj se vidi kako se drži za ruku sa tajanstvenim dečkom. Kako se navodi, par je nedavno proslavio i tri meseca veze.

Čime se bavi Nataša Rodić?

Nataša Rodić danas vodi lagodan život, a često se postavlja pitanje čime se zapravo bavi. Osim porodičnog biznisa u Titelu, Nataša je pokrenula i sopstveni posao u Beogradu.

Naime, otvorila je restoran brze hrane u centru prestonice, kojem je maksimalno posvećena. Ne libi se da zasuče rukave i lično radi u svom kiosku, gde prodaje burgere, što je naišlo na pozitivne reakcije javnosti.

Prema pisanju medija, Nataša Rodić je nedavno navodno investirala i u nekretnine, te je kupila čak četiri garsonjere u blizini Hrama Svetog Save u Beogradu.