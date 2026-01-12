Prvo javno pojavljivanje Kučera i Kunis nakon 4 godine: Podržali kolegu zlostavljača koji je silovao žene, pa nestali

Ešton Kučer i Mila Kunis poslednji put su pozirali na crvenom tepihu 2022. godine.

Mila Kunis i Ešton Kučer pojavili su se zajedno na crvenom tepihu Zlatnih globusa 2026. u nedelju veče, što je njihovo prvo pojavljivanje na dodeli nagrada u poslednje četiri godine.

Par, koji je poslednjih godina uglavnom bio u senci medija, uskladio je crno-belo izdanje za ceremoniju u "The Beverly Hilton", dok je Kunis privlačila poglede u haljini bez naramenica, dužine do ispod kolena, sa '60-tim siluetom, damast vezom i korsetskim gornjim delom.

Pogledajte fotografije Mile Kunis i Eštona Kučera:

Za svoj izgled, Kunis je odabrala dijamantske minđuše i imala je svoju smeđu kosu u glatkom bočnom razdeljku.

Kučer je, s druge strane, nosio precizno krojen crni smoking, u potpunosti posvećen monohromatskoj paleti od košulje i leptir mašne do cipela, a njihovo zajedničko pojavljivanje na crvenom tepihu bilo je prvo od Oskara 2022. godine.

Njihov poslednji javni izlazak pre nedelje bio je u avgustu, kada su viđeni kako proslavljaju Kunisinin rođendan na večeri.

Ovaj diskretni izlazak dolazi nakon nekoliko turbulentnih godina za par, koji je nekada bio među najtraženijim zvezdama Holivuda; Kučer (47) se od 2023. godine retko pojavljivao u javnosti, dok se Kunis (42) takođe uglavnom povukla.

Par je suočen s jakom osudom javnosti nakon što je njihov bivši kolega iz "That '70s Show", Deni Masterson, 2023. godine osuđen za silovanje dve žene..

Porota je donela odluku u dva slučaja silovanja, dok u trećem nije. Deni je iz sudnice tada izveden u lisicama. Njega su tri žene optužile i da ih je drogirao, stavljajući im narkotike u piće u periodu između 2001. i 2003. godine i da se sve dešavalo u njegovoj vili u Los Anđelesu sa namerom da ih siluje.

Javni bes je eskalirao kada su se pojavila pisma Kučera i Kunis u kojima su zagovarali blagu kaznu za Mastersona. Ubrzo nakon što su pisma osvanula na društvenim mrežama par se našao na udaru javnosti i komentara "da podržavaju silovatelja, a ne žrtve", zbog čega su objavili video u kojem se izvinjavaju za svoj postupak, ali i navode da su pisma poslali na zahtev njegove porodice pre početka suđenja.

Oboje su kasnije izvinili, Kučer se povukao sa rukovodećih pozicija u svojoj organizaciji protiv seksualnog zlostavljanja dece, a pažnja se ponovo pojačala 2024. oko njegovog prijatelja Šona Didija Komsa, koji je osuđen za transport radi prostitucije.