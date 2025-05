Crnogorski bokserski reprezentativac Tomislav-Bato Djinović uspješno je startovao na prestižnom međunarodnom turniru “Les Ceintures”, koji se održava u predgrađu Pariza, u gradu Argenteuil.

Član BK Zlatičanin je u četvrtfinalu kategorije do 60 kilograma pobijedio, jednoglasnom odlukom sudija Italijana Brajana Abatanđela.



Rival Đinoviću u polufinalu biće domaći bokser, Francuz Lis Belhasel, koji je bio slobodan na startu turnira i voljom žreba direktno se plasirao među četiri najbolja borca kategorije do 60 kilograma.



"Veoma sam zadovoljan kako je Đinović otvorio turnir. Iako se vidjelo da je u početku bio malo stegnut, vjerovatno od puta, ipak je uspio da pronađe svoj ritam kad je bilo najpotrebnije. Pokazao je mentalnu snagu i stabilnost, što je izuzetno važno na ovakvim turnirima. Nadam se da će u narednim mečevima biti još opušteniji, jer znamo koliko može kada je potpuno rasterećen. Vjerujem da će iz meča u meč rasti i pokazati svoj puni potencijal", rekao je selektor Nikola Ružić.



Pored Đinovića, sjutra će u ring i Bojana Gojković, koja će se u polufinalu kategorije do 57 kilograma boriti protiv takođe domaće bokserke Lucije Pauliak.