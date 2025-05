Nekadašnja teniserka Ana Ivanović otvorila je dušu i ispričala detalje o svom životu.

Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen

Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović već mjesecima je u centru pažnje medija zbog potencijalnog razvoda braka od bivšeg njemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera. Dok se svi svjetski mediji bave tom temom, svojevremeno najbolja igračica na planeti gostovala je u prvoj epizodi novog podkasta "Put do broja jedan" i govorila o važnim životnim i sportskim lekcijama.

Ana Ivanović je riješila da gledaocima otkrije neispričane priče iz svog života, da sve one koji su je godinama pratili pobjede "iza pozornice" i pokaže im kako zapravo izgleda put pun odricanja. Ipak, djeluje da joj ni u jednom trenutku nije bilo žao zbog toga što se odricala zarad karijere.

"To je definitivno bila jedna teška odluka, ali ja sam osjetila da je vrijeme za novo poglavlje u životu", rekla je Ana, a potom nastavila: "U mom okruženju, ljudi se generalno plaše promjena jer im je lakše kada je nešto već poznato. Mi nismo ista osoba kao što smo bili juče. Sutradan opet postajemo neko novi. Ali na kraju dana, čvrsto vjerujem da popularnost dolazi i prolazi, ali to kakva ste vi osoba ostaje zauvijek sa vama. Svako od nas ima svoj poziv, ali ako pogledate duboko sebe, možete ga vidjeti i osjetiti. Mnogo ljudi ne prati taj poziv. Tenis me naučio disciplini, istrajnosti... Naučio me da pratim svoje snove".

Poslije ovih Aninih riječi mnogi će se zapitati da li je između redova provukla i svoj odnos sa legendarnim fudbalerom Bajerna iz Minhena. Podsjećamo, već nedeljama se priča o Bastijanovoj prevari, odnosno razlozima za bračnu krizu u kojoj se slavni sportisti nalaze. Za sada nema dokaza, ali ni demantovanja tih navoda - znamo samo da su zbog poslovnih obaveza u prethodnom periodu biti razdvojeni.

Nekadašnja srpska teniserka dodala je i je najveća snaga ona koju ljudi imaju u sebi. "Ljudi uvijek vide samo ono što je na površini, ali ispod te površine se dešava mnogo toga o čemu nismo ni svjesni. Ili ljude zapravo to ni ne zanima. Ja smatram da nas to može osnažiti toliko da kad shvatite da ste vi oni koji kontrolišete svoj život, iako nekad ne izgleda tako. Ali zaista, vaša najveća snaga je ona koju već nosite u sebi", ističe nekadašnja teniserka.