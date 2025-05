Britanski novinar Metju Lambvel kaže da bi Novak Đoković nakon Vimbldona trebalo da se penzioniše.

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Novak Đoković je u krizi rezultata, izgubio je prvi meč na četiri od posljednjih pet turnira i u veoma lošoj formi čeka Rolan Garos, ali... Više puta je rekao da još ne razmišlja o penziji, da mu nije dovoljno uspjeha na teniskom terenu i da će nastaviti da igra i u narednom periodu. Britanci ne žele to da gledaju, pa mu predlažu da se penzioniše!

Ovog puta je to uradio "Dejli Mejl" u tekstu koji je potpisao novinar Metju Lambvel. On smatra da je Novaku vrijeme za penziju poslije Vimbldona, a potpuno zaboravlja da je Đoković poručio da će igrati turnir u Beogradu u sedmici prije Završnog mastersa.

"Prošle nedjelje u Madridu, Novak Đoković je u toku treninga sa trenerom Endijem Marejem mrmljao sebi u bradu. Govorio je na srpskom, ali suština je bila: 'J*** ovaj sport, j*** tenis, j*** sve'. U utorak uveče, povukao se sa narednog turnira u Rimu, na Italijanskom openu. Ako je neki sportista u istoriji zaslužio pravo da sam odluči kada je vrijeme za kraj, to je Đoković. Ali čini se da je to vrijeme vrlo blizu. Ima 37 godina, forma mu je u raspadu, a njegova nekadašnja nepobjediva aura polako nestaje. Ne može da se povuče prije Vimbldona, jer je to vjerovatno njegova posljednja šansa da osvoji toliko željeni 25. grend slem. Ali poslije toga, teško je vidjeti kako bi mogao da se nosi sa naletom mlađih snaga na najvećim turnirima - koji su mu sada jedino i važni“, počeo je Metju, a nešto slično već smo čuli od njegovog kolege.

Britanski novinar podsjeća na izuzetno lošu formu Novaka Đokovića, koji na šljaci nije uspio da pronađe nikakav ritam, iako je istakao da mu je grend slem u Parizu jedan od ciljeva ove sezone. "

Izgleda kilometrima daleko od nivoa koji je Janik Siner pokazao na putu do osvajanja US opena i Australijan opena. Kada se spusti zavjesa na Vimbldon sredinom jula - bilo pobjedom ili porazom - to bi mogao da bude pravi trenutak da se stavi tačka na najveću karijeru koju je ovaj sport ikada vidio. Najporazniji aspekt Đokovićevog poraza od Matea Arnaldija rezultatom 6:3, 6:4 prošle subote u Madridu jeste to što nije bio naročito iznenađujući. Italijan je imao očajnu sezonu, kao i Alehandro Tabilo prije nego što je pobijedio Đokovića u Monte Karlu. Ali trenutno - iako zvuči gotovo jeretički reći to naglas - Đoković djeluje kao dobar protivnik za one kojima je očajnički potrebna pobjeda. Nekada sinonim za dosljednost, Đoković u posljednje vrijeme pravi mnogo grešaka - čak 32 protiv Arnaldija. Izgubio je prvi meč na četiri od posljednjih pet turnira. Za poređenje, prije toga je prvi meč izgubio na samo četiri od prethodna 78 turnira", zaključuje se u tekstu.

Pošto je Metju Lambvel već otpisao Novaka Đokovića kao kandidata za osvajanje Rolan Garosa, pokušao je da pronađe sljedeći turnir koji bi najbolji svih vremena mogao da osvoji.

"Šta mu je ostalo kao motivacija? Posljednji veliki cilj je 25. grend slem, kako bi prestigao Margaret Kort i postao rekorder među muškarcima i ženama. Takođe, ostao je na 99 osvojenih titula, pokušavajući da uđe u 'klub 100' sa Federerom i Konorsom. Pošto ove godine još uvijek nije pobijedio nijednom na šljaci - a može to učiniti jedino na nekom manjem turniru prije Rolan Garosa - osvajanje Pariza izgleda gotovo nemoguće. Ali činjenica da je prošle godine stigao do finala Vimbldona samo šest nedjelja nakon operacije meniskusa pokazuje koliko znanje i iskustvo mogu da znače na travi. Uspio je to jednom na Olimpijskim igrama - da li bi mogao da prikupi posljednje iskrice vatre u sebi za još jedan veliki plamen na terenima Ol Ingland klaba? Iskreno, teško mi je da to zamislim - ali ovo nije čovjek kojeg treba prerano otpisati. Kakav bi to oproštaj bio: osma titula na Vimbldonu da se izjednači s Federerom, 100. ATP titula, 25. grend slem trofej. Kažu da u sportu ne postoji savršen kraj. A opet, mislili smo da ne postoji ni savršen teniser - dok se nije pojavio on", piše britanski novinar u opširnoj analizi o karijeri Novaka Đokovića.

Uz ove procjene, koje su u nekim dijelovima vrlo problematične, Metju je istakao i da je pobjeda Novaka Đokovića nad Karlosom Alkarazom u finalu Olimpijskih igara 2024. godine možda i najbolji meč njegove karijere. Takođe, navodi i da se Đoković prvi put na konferencijama dvoumi šta da odgovori kada ga novinari pitaju da li će i sljedeće godine igrati na turniru - za Madrid nije siguran.