Novak Đoković poražen je u prvom meču na turniru u Madridu.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedi

Novak Đoković poražen je u prvom meču na turniru u Madridu, ovog puta Mateo Arnaldi je bio bolji od njega i slavio je 2:0 (6:3, 6:4).

Ovo je bio četvrti put ove godine da je Novak ispao u prvom meču koji je odigrao na nekom turniru, pošto je prethodno to učinio u Dohi, na Indijan Velsu i u Majamiju. Može se reći da je najbolji teniser svih vremena poklonio pobjedu rivalu, pošto je imao nevjerovatno veliki broj grešaka.

Pomalo neočekivano krenuo je ovaj meč, već u ranoj fazi Arnaldi je imao priliku za brejk koju je iskoristio i poveo sa 2:0. Međutim, Novak je uspio da se konsoliduje i uvrati, pa je uslijedilo izjednačenje. Ipak je imao velike probleme, često je griješio, a Arnaldi je to uspješno koristio.

Nekarakteristični potezi za Novaka bili su dokaz da nije na vrhuncu forme, veliki broj dugih razmjena pripadao je rivalu... Njegove greške dostigle su vrhunac pri rezultatu 4:3, kad je Arnaldi stigao do brejka i imao je set loptu. Uspješno ju je iskoristio pošto je poveo 40:15, pa je opšti utisak bio da Italijan nije bio toliko dobar, koliko je Novak griješio i omogućio mu da povede u prvom setu zbog toga.

U drugom setu Novak je izgledao nešto bolje, ali to nije bilo dovoljno... Vodila se ujednačena borba, a igrači su uspješno čuvali svoje gemove, pa nijedan od njih nije imao brejk šansu sve do rezultata 3:3. Tada je Arnaldi poveo 30:0, a onda i stigao do brejk šanse koju je uspješno iskoristio i poveo 4:3 u drugom setu.

Publika jeste bila na Novakovoj strani, imao je veliku podršku, ali je igrao bez kontinuiteta što mu je donosilo mnogo problema. Uspio je da ostane u meču i zaostatak smanji na 5:4, ali je Arnaldi bio suviše siguran u svoju igru i u odlučujućem gemu Đokoviću nije dozvolio da mu oduzme niti jedan poen.