Jakub Menšik hvalio Novaka Đokovića nakon finala mastersa u Majamiju. Insistirao je da objasni svima u Americi kakav je čovjek njegov idol.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Talentovani češki teniser Jakub Menšik osvojio je masters u Majamiju tako što je pobijedio svog idola, Novaka Đokovića u dva seta (7:6, 7:6). Jasno je naravno da je na Đokovića uticala povreda oka, čekanje odluke organizatora, kao i vlaga u Majamiju, ali nije mu palo na pamet da priča o tome i u prvi plan želio je da istakne svog "nasljednika".

Njih dvojica se dobro poznaju, Đoković ga je uzeo "pod svoje" još kada je imao 16 godina, a ni Menšik nije zaboravio šta je već sve učinjeno za njega tako da je na konferenciji za medije morao baš njemu da se obrati.

"Da, mnogo mi znači Novak Đoković. To je sigurno, to je sve što mogu da kažem. Emocije će doći malo kasnije, ali čak i sada počinjem da shvatam da je ovo bilo nevjerovatno. Cijela nedelja, zapravo cijele dvije nedelje. Moja igra je bila sve bolja i bolja. Pobijediti Novaka večeras u taj-brejkovima, osjećaj je lud, ma prosto nevjerovatan. Gledao sam ga dok sam odrastao. Zbog njega sam, u suštini, počeo da igram tenis", rekao je Jakub Menšik.

"Zato je osjećaj nevjerovatan, što sam imao priliku drugi put da igram protiv njega. Pobijediti ga na ovom turniru, u finalu, nešto je što sam zaista sanjao - da osvojim ATP turnir, a još bolje što je to masters... Igrati protiv Novaka u finalu Majamija čini ovu pobjedu još posebnijom", dodao je Čeh, od danas 23. teniser svijeta.

Ispričali su novinari Menšiku da je Đoković rekao da "nikada nije srećan kada izgubi, ali da je to lakše kada je od njega", dok je uz traženo da se podsjeti dana kada je trenirao u Beogradu...

"Možeš li da nam kažeš nešto o nivou poštovanja koje imaš prema Đokoviću i koje on ima prema tebi? Novak je jurio svoju 100. titulu, a ti si osvojio svoju prvu. Možeš li da zamisliš kako je osvojiti toliko titula?", glasilo je pitanje novinara koji su uz to podsjetili Menšika da je Đoković igrao profesionalni tenis kada on nije bio ni rođen.

"Iskreno, ne mogu. Naravno, nakon meča kada smo imali priliku da razgovaramo i kada sam čuo šta mi je rekao, pomislio sam: 'Bože moj, kako je to ljubazno od njega'. Možete vidjeti koliko je nevjerovatan čovek. On je pravi šampion, jer inače ne bi pokazivao takav nivo poštovanja, i to je jednostavno nevjerovatno. Čak i sa svim tim titulama i svime što je već postigao u ovom sportu, on i dalje igra finala najvećih turnira na ATP turu. To je prosto nevjerovatno", rekao je Menšik kome su se oči caklile pošto je uspio da nadmudri svog profesora.

"Igrati protiv njega i čuti ga kako govori takve stvari o meni, to je za mene potvrda zašto ovo radim i dokaz da sam na dobrom putu, da radim dobar posao. Naravno, ne želim da se opet ponavljam, ali kao što sam rekao, zbog njega sam počeo da igram tenis. Igrati protiv njega i osvojiti svoju najveću titulu do sada baš protiv njega, u finalu, to je jednostavno nevjerovatan osjećaj. Nevjerovatno je koliko je on dobar i na terenu i van njega".