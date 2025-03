Dejan Savić tražio je da Rus Dmitri Holod zaigra za reprezentaciju, a umjesto da se sve obavi u tajnosti, čitav region saznao je šta smjera.

Prije nekoliko nedelja pojavila se informacija da bi ruski vaterpolista Dmitri Holod mogao da zaigra za Crnu Goru na poziv selektora Dejana Savića, međutim utisak je da se situacija nije pomjerila sa "mrtve tačke". Jedan od razloga je što je informacija procurila u javnost prije nego što je papirologija završena, što je otežalo Savezu, priznao je Savić.

"To je bio moj predlog koji je trebao da ostane u okvirima Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore. Informacija je procurila i napravio se bauk oko toga, gdje ja uopšte ne vidim da je bauk, jer je to jednostavno predlog", poručio je Savić za "RTCG".

"Da bi se predlog ispunio mora da dođe do društveno-političkih stvari, da se prijava odredi zato što je Holod ruski državljanin i postoji političko pitanje oko Rusije - daleko je to od nivoa ostvarenja da Holod zaigra za crnogorsku reprezentaciju. Odgovor može da vam da onaj od koga je procurila ta informacija...", bilo je sve što je rekao Savić, koji se očigledno naljutio što se situacija oko Rusa zakomplikovala.

Ko je Dmitri Holod?

U pitanju je vaterpolista koji je od 2023. godine u Crnoj Gori i nastupa za Jadran. U svojoj prvoj sezoni nije uspio da nastavi uspjehe sa klubom iz Herceg Novog, odnosno nije došao do 10. uzastopne titule šampiona Crne Gore, pošto je u finalu bio Primorac. Međutim, radovao se u Kupu i generalno je jedan od najboljih igrača od dolaska u klub. Ove sezone takođe odlično igra, a Jadran je lider u regionalnom takmičenju zajedno sa Novim Beogradom.

Prije dolaska u Crnu Goru, Dmitri Holod je igrao za njemački Špandau, a s obzirom da se u potpunosti navikao na uslove u Crnoj Gori i ne planira da ode - Savić je predložio da dobije crnogorsko državljanstvo što je odmah izazvalo veliku polemiku u javnosti. Uz to, zakomplikovalo je i samu proceduru koja nije jednostavna.

Sve je sada postalo političko pitanje i sudeći po Savićevoj reakciji Holod je sada daleko od "dresa" Crne Gore. Takođe, čeka se i mišljenje Ministarstva sporta i mladih, dok na kraju potpis mora da stavi i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Zašto ga je htio Savić?

Dejan Savić htio je da ubrza cio proces kako bi već u aprilu imao na raspolaganju Dmitrija Holoda, ali je sada malo vjerovatno da će se to desiti i na finalni turnir Svjetskog kupa - moraće bez pojačanja.

U pitanju je takmičenje koje će se poslije žalbe Hrvata igrati u Podgorici, umjesto originalno u Kotoru, a na programu je od 11. do 13. aprila. Osim domaćina Crne Gore, učestvovaće i Hrvatska, Španija, Mađarska, Grčka, SAD, Japan, Njemačka i Holandija. Biće to prilika za Savića da dođe do svog prvog trofeja na klupi "ajkula" pošto je ljetos preuzeo ekipu, s tim da je svakako prvi zadatak plasman na Svjetsko prvenstvo kroz pomenuti turnir.

Vize za Svjetsko prvenstvo na osnovu plasmana na Olimpijskim igrama već imaju Srbija, Hrvatska i SAD.