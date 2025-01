Mnogi su sumnjali da li Novak može da igra sa Sinerom i Alkarazom...

Konferencija za medije na našem jeziku posle ove istorijske pobjede Đokovića nad Alkarazom sadržala je brojne zanimljive informacije i viđenja toka meča.

Počelo se sa pitanjem – da li bi Novak rekao da je važnu ulogu u ostvarenju pobjede u ovakvim uslovima i protiv ovakvog igrača odigrala - sportska inteligencija?

"Ima sigurno i tog uticaja, uloge iskustva kako se postaviti u toj situaciji koja nije idealna i nije poželjna. U drugom setu kad sam se vratio sa medicinskog tajm-auta, gledao sam da samo ostanem u meču, da održim svoj servis i nekako pokušam da u presudnim trenucima njega natjeram na grešku ili da odigram udarac bolje od njega. To se i dogodilo u tom 10. gemu drugog seta sam uzeo brejk na na njegov servis sa nulom i osvojio drugi set. U tom nekom periodu su ljekovi i analgetici počeli da djeluju i sredinom trećeg seta sam se mnogo bolje kretao, imao sam više samopouzdanja, povjerenje u svoje kretanje i manje bola. Mnogo manje je tada prisutan bio bol, iako sam ga osjećao tokom skoro cijelog meča. Bilo je tu svega i svačega. Mislim da je odigrao isto na jako visokom nivou i ja sam morao da se borim u 4. setu na sve načine da zadržim taj brejk prednosti. Iskreno, možda je on imao malo sreće u tom nevjerovatnom reliju na 4:2 za dupli brejk, pogodio je par puta liniju iz odbrane, a onda sam sa starijim loptama protiv vjetra odigrao pravi „horor“ gem kako bih zadršao Ne iznenađuje me da smo odigrali ovakav meč; sa njim je uvijek neka drama, neka borba, neka neizvjesnost, i ovog puta je bilo isto tako... Veoma sam ponosan na sebe i to što sam u ovim okolnostima izdržao da pobijedim jednog od najboljih na svijetu i način na koji sam to uradio. Ova pobjeda mi znači itekako puno u mentalnom i emotivnom smislu. Mentalno i emotivno neću imati nikakve probleme za meč u za petak, ali vidjećemo oko fizičkog aspekta; samo da saniram ovaj problem. Zabrinut jesam, ali imam dodatan dan bez meča tako da ću svaki sat maksimalno iskoristiti u danu i noći da se spremim za taj meč", naglašava Novak.

Kako sada – iz koraka u korak – izgleda proces oporavka posle ovakvog meča?

"Prije svega, osjećate jak naboj adrenalina. Nije lako zaspati posle ovakvih mečeva. Posle svakog noćnog meča koji sam igrao – na spavanje se ide u 2,3 ujutru, a sada vjerovatno kasnije, jer postoji nekoliko sati rada na oporavku sa Miljanom. Nepohodno je sad odmah, dok je vruće, da se procijeni situacija i da se što više uradi u što kraćem periodu. Imam nekog iskustva sa tim – pogotovo iz 2023. ali i iz 2021 ovdje u Australiji. Te 2021. sam imao problem od trećeg kola (abdomen), a 2023. tokom cijelog turnira. Znam šta nam je činiti. Pokušaćemo sa tim nekim protokolom oporavka da dovedemo u poziciju i stanje gdje sam dovoljno spreman da mogu da igram polufinale. To mi je glavna briga i prioritet, da dovedem sebe u stanje fizičko da mogu da igram“, kaže on.

"Mnogi ljudi sumnjanju -- sumnjaju cio život i to me prati tokom cijele karijere. Ljudi konstantno pokušavaju da me ponište, da umanje sve to što sam učinio. To je jednostavno dio karijere i života profesionalnog sportiste koji je postigao takve uspjehe. Dodatni razlog za to je i moja situacija, odakle dolazim i još milion nekih drugih stvari i razloga. Ali, nije to nešto što mene obeshrabri, naprotiv! Mene to dodatno motiviše da dokažem ljudima da i dalje mogu da pobjeđujem na najvećoj sceni, najvećim turnirima najbolje na svijetu. To sam i danas dokazao. Idem dalje, nije ovo kraj turnira. Nadam se najboljem, polufinale, biće vjerovatno još i teže protiv Zvereva. Da bih osvojio turnir vjerovatno ću morati da pobijedim trećeg, drugog i prvog na svijetu, kao nekad u Montrealu – ali ovo je Grend Slem. To je svakako motiv više, i ja se nekako radujem svim ovakvim izazovima. Zbog ovakvih mečeva i okolnosti i prilika ja se i dalje bavim profesionalno tenisom, tako da... Stavio sam sebe u poziciju da sam ušao u zadnja četiri na mom najuspješnijem Grend slemu, tako da – vidjećemo“, na pozitivnoj noti okončava razgovor sa srpskim medijima sportski „neuništivi“ Novak Đoković.