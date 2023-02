Boris Beker otkrio je da je u zatvoru plakao kada je Novak Đoković osvojio Vimbldon.

Izvor: MN Press

Boris Beker plakao je u zatvoru zbog Novaka Đokovića. Gledao je na kako na Vimbldonu srpski teniser pobjeđuje Nika Kirjosa i podiže pehar prošle godine i taj trenutak je za njega bio emotivan. Iako su njih dvojica prekinuli saradnju 2016. godine ostali su bliski.

Upravo je Novak bio podrška Borisovoj porodici dok je on bio iza rešetaka i to Njemac zna da cijeni. "Dok sam bio u zatvoru Đoković mi je pružao podršku, kao i mojoj familiji. Kada je osvojio titulu počeo sam da plačem. Veoma sam ponosan što je vjerovatno najbolji teniser svih vremena dio ove priče", rekao je Beker.

Boris je to izjavio na konferenciji za medije u Berlinu, tamo je predstavljen dokumentarni film o njemu pod nazivom "Ova priča je Bum, svijet protiv Borisa Bekera". Premijera tog dokumentarca biće vrlo brzo, a to je priča o njegovoj cijeloj karijeri, usponima, padovima... Od najvećih uspjeha i osvajanja titule, pa sve do odlaska u zatvor zbog utaje poreza.