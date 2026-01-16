Jun Suk Jeol osuđen na pet godina zatvora, bivši južnokorejski predsjednik krajem 2024. uveo vanredno stanje, a uhapšen u januaru prošle godine.

Izvor: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Sud u Južnoj Koreji osudio je danas bivšeg predsjednika Jun Suk Jeola na pet godina zatvora po pojedinim tačkama optužnice koje se odnose na uvođenje vanrednog stanja.

Presuda je prva protiv Juna, kome se sudi po osam tačaka, između ostalog i zbog dekreta koji je izdao krajem 2024. godine.

Sud u Seulu danas je odlučio da osudi bivšeg predsjednika zbog toga što je prkosio pokušajima vlasti da ga pritvore.

Jun nije odgovorio na presudu, ali je ranije, povodom optužbi, rekao da su politički motivisane.

Jun je uhapšen u januaru prošle godine, a smijenjen je sa funkcije predsjednika države u aprilu, kada je Ustavni sud prihvatio njegov opoziv.

Dekret o uvođenju vanrednog stanja bio je na snazi nekoliko sati.

Jun se tereti za uvođenje vanrednog stanja bez poštovanja propisane zakonske procedure, kao i za nezakonito raspoređivanje privatne vojske, koja je trebalo da spriječi njegovo hapšenje u predsjedničkoj rezidenciji početkom januara.

Neke optužbe protiv bivšeg predsjednika povlače smrtnu kaznu ili doživotni zatvor.

Aktuelni predsjednik Južne Koreje Li Dže Mjung u junu je odobrio zakon o pokretanju sveobuhvatnih posebnih istraga o pokušaju uvođenja vanrednog stanja.