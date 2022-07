Svi čekaju vijesti iz Amerike, a on uživa na moru!

Izvor: Twitter/@NDjokofan

Dok cio teniski svijet čeka da vidi da li će Novak Đoković moći da putuje u Ameriku na US Open, on se odmara u Crnoj Gori i uživa posle još jednog osvajanja Vimbldona.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako Nole uživa na vodi i uz instruktora pokazuje koliko je spretan na dasci i kakvu ravnotežu ima. Pogledajte Đokovićevo uživanje na moru:

Za to vrijeme, US open objavio je da je Đoković zvanično prijavljen za učešće, iako je to više tehnička procedura, s obzirom na to da je automatski na listi igrača. Organizatori turnira objasnili su da oni ne brane nevakcinisanima da učestvuju, ali da prate odluku tamošnjih državnih vlasti, prema kojoj Novak nema pravo da uđe u Ameriku bez primljene vakcine.

U međuvremenu, Nole ovako puni baterije: