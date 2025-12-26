Sale Tropiko pokazao devojku: Još uvek nije razveden od Jovane, a ovako uživa sa novom izabranicom

Pevač Sale Tropiko ne krije koliko je zaljubljen.

Izvor: TV Pink / screenshot

Frontmen "Tropiko benda", Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i pevačica Jovana Pajić razveli su se pre tri godine, nakon čega je svako krenuo svojim putem.

Sale je ponovo zaljubljen i ne krije koliko uživa u novoj emotivnoj vezi. Na društvenim mrežama podelio je delić atmosfere iz svog doma i pokazao kako provodi vreme sa svojom izabranicom.

Pogledajte fotografije Saleta:

Na snimku koji je objavio vidi se kako je nosi na leđima, dok se oboje smeju i uživaju, a u jednom trenutku pokazao je i novogodišnju jelku koju je ona ukrasila, dodatno nagoveštavajući porodičnu i toplu atmosferu.

Sale o Jovani

Sale je nedavno govorio o svojim ćerkama, kao i o odnosu sa bivšom suprugom Jovanom Pajić.

"Ćerkice su tu, pa su tu. Nadam se da će doći, obe super pevaju ali čime će se baviti ne znamo, obe su talentovane. Helana je u nekom drugom raspoloženju sada, uskoro će kraj školske godine pa jadno dete uči po ceo dan."

O odnosu sa Jovanom Pajić, od koje se razveo i sa kojom ima dve ćerke, Sale kaže da je odličan.

"Posvađali smo je juče opako oko kore hleba, šalim se naravno. Naravno da smo u dobrim odnosima, prijatelji smo pre svega", rekao je Sale.