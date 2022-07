Velika borba da Đoković ode preko okeana!

Izvor: Profimedia

Na poznatom sajtu za peticije, "Čejndž" (Change.org), koji je osnovan u Kaliforniji i koji je vođen iz San Franciska, pokrenuta je peticija za dopuštanje Novaku Đokoviću da uđe u SAD i da nastupa na tamošnjim turnirima iako nije vakcinisan.

Na sajtu sa više od 400 miliona korisnika, iz čak 196 zemalja, peticiju je do sada potpisalo više od 10.100 ljudi i trenutni cilj je da taj broj bude 15.000.

"Apsolutno nema razloga u ovoj fazi pandemije da se Đokoviću ne dopusti da igra na US Openu 2022. Vlada SAD i teniska federacija moraju da se udruže i da mu dozvole da igra. Ako nevakcinisani američki igrači imaju pravo da nastupe, Đokoviću to isto mora biti dozvoljeno, jer je legenda te igre. Teniska federacijo, omogući to!", piše u obrazloženju peticije koju korisnici potpisuju iz minuta u minut.

Potpisnici peticije ostavili su niz komentara, pa je tako napisano i da "ne postoji zdravstveni osnov prema kojem se najboljem teniseru sveta ne dopušta da učestvuje na US Openu", a ima i poziva da "prestane diskriminacija" i da "Đokovića puste da igraju". "Nevakcinisana osoba nije bolesna osoba. SAD bi trebalo da budu vodeći primer poštovanja ličnog izbora kao ljudskog prava", takođe je navedeno u komentarima.

Na ovom sajtu bilo je poznatih i veoma uticajnih anketa, pa je tako u vreme protesta zbog policijskog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda pokrenuta peticija koja je imala skoro 19 miliona korisnika. U Đokovićevom slučaju, na toj platformi trče trku sa vremenom, jer je sve manje šanse da Amerikanci "podignu rampu" Novaku i da mu odobre ulazak u zemlju bez vakcine. Sa druge strane, on je nekoliko puta istakao da je uradio sve šta je mogao i da ne planira da se vakciniše.

"Nadamo se dobrim vestima, da ću moći da uđem u Ameriku i da igram. Međutim, nema mnogo vremena da se neke stvari promene. Šta je do mene, ja sam uradio. Ono što mogu da uradim sam uradio, drugo šta mi savetuju - ja neću", poručio je Novak nakon trijumfa na Vimbldonu.

US Open će početi u ponedeljak, 29. avgusta i Novak bi u slučaju da otputuje na tom turniru imao šansu da se izjednači sa Rafaelom Nadalom u broju osvojenih grend slemova. Ako se to ne dogodi, što je sada izvesno, Španac će dati sve od sebe da poveća prednost na "večnoj listi" za dva trofeja. On je na nedavno održanom Vimbldonu morao da se povuče zbog velikih zdravstvenih problema, ali je sada već na nogama i spreman da igra.